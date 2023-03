Das Kulmbacher BRK ehrt langjährige Blutspender: Sage und schreibe 175 Mal hat Reinhold Lauterbach aus Himmelkron schon Blut gespendet. Nach seiner Bundeswehrzeit hat der jetzt 68-Jährige mit dem Blutspenden begonnen. Mehr als 29 Jahre lang spendet er nun schon sechs Mal jährlich einen halben Liter seines Blutes. Er hat ein großes Ziel: „Als Nächstes will ich die 200 anpeilen.“

Reinhold Lauterbach konnte bei der jüngsten Ehrung von regelmäßigen Blutspendern beim Kulmbacher BRK zwar den Rekord für sich verbuchen. Allein war er aber keineswegs. Mit ihm zusammen wurden 17 Menschen ausgezeichnet, die 50 Mal Blut gespendet haben, 16 Personen waren 75 Mal dabei, 13 Personen 100 Mal, sechs Personen 125 Mal und zwei Personen 150 Mal. Zusammen waren all diese langjährigen Blutspender 4325 Mal dabei. 2177,5 Liter Blut haben sie insgesamt gespendet.

BRK-Kreisvorsitzender Klaus Peter Söllner und Kreisgeschäftsführer Stefan Adam machten bei der Feierstunde für die Blutspender deutlich, wie wichtig ihre Spenden sind. 2000 Blutkonserven werden allein in Bayern pro Tag gebraucht. Mit einem halben Liter Blut kann bis zu drei verletzten oder erkrankten Menschen geholfen werden. Blutspenden retten Leben. Das sei dank der vielen Spender möglich, betonte Landrat Söllner. „Zu unserer Freude ebbt die Welle der Solidarität dafür nicht ab.“ Die sei auch weiterhin und vor allem regelmäßig dringend nötig, denn eine Blutkonserve ist lediglich bis zu 42 Tagen haltbar. Im BRK-Zentrum in Kulmbach wird einmal im Monat zur Blutspende aufgerufen. Auch in Stadtsteinach, Thurnau, Neudrossenfeld, Marktleugast, Mainleus, Neuenmarkt, Rugendorf und Himmelkron gibt es regelmäßig Termine. Rund 100 Spender kommen pro Termin, informierte der Landrat. Bei 30 Terminen im vergangenen Jahr wurden genau 3032 Spender zur Ader gelassen.

Ausgezeichnet wurden für 175 Blutspenden: Reinhold Lauterbach ; 150 Blutspenden: Dietmar Kraue und Harald Nowack; 125 Blutspenden: Hein Lothar Böhmer, Martin Greim, Thomas Jaeckel, Manfred Korkisch, Dieter Ostermann und Matthias Seuss; 100 Blutspenden: Roland Altenburg, Anneliese Baumgärtner, Edgar Buß, Reinhard Fuchs, Heidemarie Holhut, Kurt Lanzendörfer, Monika Lanzendörfer, Fritz Passing, Thomas Schödel, Christine Schramm, Dietmar Sommer, Gerald Weigel und Siegfried Witzgall. red