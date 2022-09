Ihren 80. Geburtstag feierte Regina Söllner, geborene Fait, im Kreise ihrer Familie.

Die Jubilarin, die in Weißstein im früher niederschlesischen Kreis Waldenburg geboren wurde, musste nach dem Krieg als vierjähriges Mädchen mit ihrer Mutter die Heimat verlassen. Die Familie fand ihre erste Bleibe in Sessenreuth bei einem Bauern, 1966 schuf Söllner sich mit ihrem bereits verstorbenen Ehemann ein Wohnhaus am Wirsberger Laubenweg. Im früheren Konsum in Wirsberg hat die Jubilarin den Beruf der Verkäuferin erlernt.

Die Glückwünsche der Marktgemeinde überbrachte Zweiter Bürgermeister Karl Heinz Opel , weiter gratulierten Pfarrer Peter Brünnhäußer, Erika Lauterbach für die Ortsgruppe Wirsberg des Frankenwaldvereins und Stefanie Schmidt für den Gartenbauverein. Rei.