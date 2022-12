Mit einer besonderen Spendenaktion sorgt der Gewürzhersteller Raps aus Kulmbach dafür, dass auch diejenigen Kinder ein Geschenk zu Weihnachten bekommen, die mit schwierigen Lebenssituationen oder Schicksalsschlägen umgehen müssen. Auf einem Zettel notiert, durften Kinder aus dem Rehbergheim in Kulmbach , der Fachklinik Haus Immanuel in Hutschdorf sowie dem Frauenhaus und der Kinderklinik in Bayreuth ihre Geschenkwünsche an den geschmückten Baum im Foyer hängen und sie damit an die Raps-Weihnachtselfen geben.

Zahlreiche Mitarbeiter beteiligten sich an der Aktion und besorgten hübsch verpackte Geschenke. Damit alles rechtzeitigt an Heiligabend ankommt, halfen Geschäftsführer Florian Knell, Katja Dölger (Unternehmensbereichsleitung Einkauf), Dr. Udo Martens (Unternehmensbereichsleitung Produktion & Logistik) und Martin Vonmetz (Unternehmensbereichsleitung Finanzen) in der Vorweihnachtswoche dem Christkind und übergeben die Päckchen an die Einrichtungen.

Florian Knell, Geschäftsführer von Raps sagt: „Trotz angespannter Wirtschaftslage können wir bei Raps auf ein gutes Unternehmensjahr zurückschauen. Gerade deshalb ist es uns wichtig, solidarisch mit Familien zu sein, die schwierige Zeiten oder Ausnahmesituationen erleben. Es erfüllt mich daher mit Stolz und Freude, dass sich so viele Mitarbeiter tatkräftig an der Aktion beteiligt haben.“ red