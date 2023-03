Nachdem die bisherige Grünen-Fraktionsvorsitzende im Kreistag , Pia Kraus, ihr Mandat niedergelegt hat, da sie ein berufliches Angebot in Brüssel angenommen hat, musste die Fraktion einige Umstrukturierungen vornehmen. Den Fraktionssitz hat künftig Brigitte Lauterbach inne. „Wir haben die Arbeit von Pia Kraus sehr geschätzt und danken ihr herzlich“, sagte sie in einem Pressegespräch.

Als Nachrücker wäre Claus Gumprecht an der Reihe gewesen, doch er verzichtete zugunsten von Magdalena Pröbstl, die auf der Liste an nächster Stelle rangierte. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und hoffe, viel bewegen zu können“, erklärte die Nachrückerin. Sie wird in der nächsten Kreistagssitzung offiziell vereidigt und künftig dem Schul- und Migrationsausschuss angehören.

„Ich möchte gern, dass das Demokratiebewusstsein an allen weiterführenden Schulen gefördert wird, wir sollten alle schätzen lernen, wie wir leben dürfen.“ Ein weiteres Thema, das sie angehen will, ist die Drogenaufklärung. „Wir müssen schauen, was da abläuft und vor Ort aufklären.“ Außerdem brennt Magdalena Pröbstl auf den Nägeln, soziale Probleme anzugehen: „Ich will, dass jedes Kind teilnehmen kann. Wir haben in Kulmbach die Chance, es sehr gut zu machen.“

Die Grünen zogen eine kurze Zwischenbilanz nach knapp drei Jahren Arbeit seit der letzten Kommunalwahl. „Ein Meilenstein war sicher unser Mitfahrkonzept, das allerdings mit noch Luft nach oben realisiert wurde“, erklärte Brigitte Lauterbach. Hier sei noch mehr Flexibilität nötig. Sie plädierte dafür, erste Pilotprojekte für ein Rufbussystem zu starten. Weiterhin begrüßten die Grünen den baldigen VGN-Beitritt des Landkreises.

Im Stadtrat sei auf Anregung der Grünen inzwischen ein Umweltbeirat entstanden, so Fraktionsvorsitzende Dagmar Keis-Lechner. Weitere grüne Themen seien die wiederholte Teilnahme der Stadt an der „Earth Hour“ für den Klimaschutz gewesen oder ein Antrag zur nachhaltigen Beschaffung.