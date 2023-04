Eigentlich wäre das Jubiläum der TSV-Gymnastikgruppe bereits 2020 gewesen, doch wie viele andere Veranstaltungen auch wurde es ein Opfer der Corona-Pandemie. Da die Gymnastikdamen jedoch für ihre Feiern und für ihren Erfindungsreichtum bekannt sind, wurde nun dieses Fest als 33-jähriges Jubiläum nachgeholt.

Philip Söll, der stellvertretende Vorsitzende des TSV Presseck , zeigte in seiner Begrüßung die Vielzahl von Aktivitäten auf, die von den Damen geleistet wurden und werden. „Es gab und gibt Showauftritte, rhythmische Sportgymnastik, Faschingstänze, Auftritte bei Sportfesten und beim Georgimarkt sowie die jährliche Teilnahme am Stanicher Faschingszug. Und jedesmal, wenn die TSV-Damen dabei sind, ist Leben in der Bude!“

Besonders hob der Redner die Leistung der Gründerinnen, nämlich Lydia Aures und Karin Lehmann, hervor, die von der damaligen Abteilungsleiterin Sabine Hoffmann unterstützt wurden. 19 Jahre lang hatte Sabine Hoffmann dieses Amt inne, bis es 2009 von Waltraud Spindler übernommen wurde, die es bis heute ausübt.

Waltraud Spindler gab in ihrem Rückblick bekannt, dass von den zwölf Gründungsmitgliedern heute noch sieben in der Auftrittsgruppe aktiv sind. Unter brausendem Beifall meinte sie, dass „doch einige Jahre ins Land gezogen sind. Wir sind reifer, etwas grauer, aber keinesfalls langweiliger geworden, sondern immer noch voller Power, Energie und Leidenschaft!“ Die Abteilung stehe auf drei prägenden Säulen. Zum einen sei es wichtig, dass die Umsetzung der Idee vom Damensport im TSV Beständigkeit erfordere. Diese zeige sich in der Treue zum Verein.

Ein Zaubertrank zur Stärkung

Des weiteren seien Vergnügen, Lebensfreude und Begeisterung an der Bewegung und am Sport unabdingbar. Und zur Stärkung dieses Zieles gibt es „einen gemeinsamen Zaubertrank, der im Anschluss als Entschädigung für die schweißtreibenden Trainingsabende stets ausgeschenkt wurde: Jules Mumm für alle!“

Die dritte Säule, laut Abteilungsleiterin Waltraud Spindler, sei schließlich die Freundschaft und Verbundenheit aller. Sie zählte eine Vielzahl von gemeinsamen Aktivitäten wie Fitnesskurse, Ausflüge, Geburtstagsfeiern, Wanderungen und vieles mehr auf, die dafür sorgten, dass sich auch Frauen aus den benachbarten Gemeinden bei der TSV-Damengymnastik wohlfühlten. „Ein Zeichen für gelungene Integration ist es auch, dass wir unsere Gruppe durch drei junge Frauen, die vor einem Jahr als Flüchtlinge aus der Ukraine gekommen sind, deutlich verjüngen konnten. Und diese bereichern wiederum unser Buffet mit ukrainischen Leckereien!“

In seinem Grußwort stellte Landrat Klaus Söllner schmunzelnd fest, dass er nun wisse, was eine „geschlossene Gesellschaft“ ist, denn er war versehentlich kurzfristig ausgesperrt worden. „Wo ihr auftretet, da ist was los!“ lobte er die Gruppe. „Ihr seid ein Aushängeschild für den Markt Presseck !“, rief Bürgermeister Christian Ruppert. Und er sparte nicht mit Lob, als er unter dem Jubel der Anwesenden rief: „Hier ist deutlich zu sehen, dass Sport jung hält. Ihr werdet gar nicht älter!“

Bei den anschließenden Ehrungen wurden den bis heute aktiven sieben Gründungsmitgliedern Sabine Hoffmann, Birgid Reuther, Gabi Reuther, Gabi Schramm, Waltraud Spindler, Anita Baar und Beate Sigmund eine Urkunde und eine Anstecknadel übergeben.

Als besonderes Geschenk wurde an Beate Sigmund eine „goldene Nähmaschine“ überreicht. Sie und Gabi Schramm haben Jahr für Jahr in stundenlanger Arbeit die Kostüme geschneidert.

Waltraud Spindler rechnete vor, dass in den vergangenen 33 Jahren mehr als 4000 Flaschen des Zaubertranks geleert wurden. Viele Erinnerungen weckte im Anschluss daran Steffi Bodenschatz, als sie in einer Bilderschau mehr als 30 Jahre TSV-Damengymnastik Revue passieren ließ.

Und zur Musik von Wolfgang Bodenschatz konnte bis weit nach Mitternacht ausgiebig getanzt werden. red