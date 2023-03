In der Kulmbacher Dr.-Erich-Stammberger-Halle hat die Jahresversammlung des Bezirksfischereivereins Kulmbach stattgefunden. Zu Beginn wurden langjährige Mitglieder für ihre Vereinszugehörigkeit geehrt. Seit einem halben Jahrhundert im Verein und neues Ehrenmitglied ist Peter Viessmann. Für 40-jährige Treue zum Verein wurden Ralf-Werner Hormann, Rudolf Franz, Matthias Meisel, Gerhard Seidler, Harald Sobotta und Manfred Winkler geehrt. Seit 25 Jahren im Verein sind Gudrun Blumenreich, Ralph Burger, Tim Gebhardt, Karsten Hundhammer, Sebastian Kuis, Holger Ständner, Martin Schölsky, Martin Schmidt , Matthias Türk und Daniel Weith.

In seinem Geschäftsbericht verwies Vorsitzender Frank Podhorn darauf, dass die angefallenen Arbeiten wegen der Corona-Vorschriften unter etwas anderen Umständen bewältigt werden mussten. Der Verein nehme am Artenhilfsprogramm teil, Förderungen seitens des Verbandes seien zugesichert. Allerdings habe der Verein die letzten Jahre keine Äschen mehr bekommen. Zunehmend Probleme bereite der Fischotter. Bei den Teichwirten komme es mitunter zu Totalausfällen. Dies führe bei der Fischbeschaffung zu rasanten Preissteigerungen. Unakzeptales Verhalten von Anglern führe immer wieder zu Problemen. Podhorn verwies auf das Verbot des Anfütterns, des Befahrens von Dämmen und des Abbrennens von Feuern. Im Jahresrückblick berichtete der Vorsitzende über Veranstaltungen: das 125+1-jährige Vereinsjubiläum, Königsfischen, Altstadtfischen und mehr. Von geordneten finanziellen Verhältnissen berichtete Kassier Gerald Kummer. Die beiden Kassenrevisoren bescheinigten eine korrekte Buchführung. Für den Oktober bietet der Verein ein Raubfischseminar an. Profiangler Marcel Wiebeck wird ein Wochenende lang in Theorie und Praxis einführen. Die Internetseite des Vereins gibt nähere Auskunft darüber. red