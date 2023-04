Klaus Müller kann auf ein aktives, erfolgreiches Leben in und für seine Heimatgemeinde Marktschorgast zurückblicken. Einst in seinem Beruf als Projekt- und Bauleiter in namhaften Bayreuther Architekturbüros war er an der Verwirklichung unterschiedlichster Bauvorhaben auch über den oberfränkischen Raum hinaus beteiligt. Am Dienstag feierte er seinen 75. Geburtstag .

Als 30-Jähriger in den Marktgemeinderat gewählt, trat Klaus Müller mit dem Wunsch an, an der Erneuerung und Modernisierung seines Heimatorts mitzuwirken. Zahlreiche bauliche Maßnahmen tragen seine Handschrift. Sowohl als Gemeinderat als auch als Planer und Projektleiter war er maßgeblich an der Generalsanierung des Rathauses mit Schaffung einer Bücherei, der Sanierung der Grundschule, dem Abbruch und Wiederaufbau des Wohngebäudes Marktplatz 27, den Umnutzungen des ehemaligen Hotels Opel zu Wohnungen und Arztpraxis, dem Neubau des Bauhofgebäudes, dem Neubau des katholischen Kindergartens sowie der neuen Badeanlage am Goldbergsee beteiligt.

Bei all diesen Projekten hat er nicht nur für eine solide Planung und Ausführung, sondern auch für die Finanzierung der Projekte mit öffentlichen Mitteln gesorgt.

In seine Zeit als Gemeinderat fielen ferner die Schaffung der neuen ASV-Sportanlage, der Neubau der Kläranlage mit neuem Kanalnetz, die Errichtung des Regenüberlaufbeckens, der Anschluss der Wasserversorgung an die Stadtwerke Kulmbach , zahlreiche Straßenbauten , die Erschließung von Baugebieten sowie zuletzt die Schaffung einer Kindertagesstätte und die Marktplatzsanierung, das Herz von Marktschorgast mit seinem historischen Charakter. Bei der offiziellen Einweihung am 21. Mai 2006 bezeichnete Landrat Klaus Peter Söllner den Marktplatz als ein „traumhaftes Ensemble“.

30 Jahre, von 1978 bis 2008, war Müller Gemeinderat , von 1984 bis 2002 Fraktionsvorsitzender der SPD. Ob seiner Verdienste wurde Müller 1993 mit der silbernen, 1999 mit der goldenen Bürgermedaille der Marktgemeinde und 2003 mit der Kommunalen Verdiensturkunde des Freistaates Bayern geehrt. Auch gesellschaftlich war der Jubilar sehr aktiv. Nach seinem Eintritt in den katholischen Kirchenchor 1961 trat Müller 1962 der ASV-Chorgemeinschaft bei. Er war Gründungsmitglied des Gesangvereins 1970. 2001 wurde er mit der goldenen Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes für 40-jähriges Singen ausgezeichnet. Müller war 30 Jahre Goldbergreferent, ist Mitglied der Wasserwacht-Ortsgruppe Marktschorgast und des Verkehrs- und Verschönerungsvereins. Er war ehrenamtlicher Richter am Landgericht Bayreuth und Beisitzer im Musterungsausschuss beim Kreiswehrersatzamt .

Seinen 75. Geburtstag feierte der Jubilar mit seiner Lebensgefährtin außer Landes. Prei.