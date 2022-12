Die Mitglieder der Akademie für Neue Medien (Bildungswerk) e.V. haben Johann Pirthauer erneut zum Vorsitzenden gewählt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der ehemalige Chefredakteur und heutige Dozent steht bereits seit 16 Jahren dem Vorstand vor. In der Mitgliederversammlung stellte Studienleiter Thomas Nagel das Jahresprogramm 2023 vor.

Die Akademie biete künftig verstärkt Inhouse-Schulungen an, sowohl für Unternehmen und Medienhäuser als auch für Kommunen und Verbände. Neue Kunden waren in diesem Jahr u. a. die Stadt Traunstein, die DATEV in Nürnberg, das Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn und das BRK in Kronach.

Highlight werde zum Jahresauftakt der Neujahrsempfang gemeinsam mit der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) am 17. Januar auf Schloss Thurnau sein.

Ebenfalls bestätigt wurde Patrick Püttner, Geschäftsführer der vbw Oberfranken, als stellvertretender Vorsitzender. Neuer zweiter stellvertretender Vorsitzender ist Stephan Clemens, der Gründungsdekan der 7. Fakultät der Universität Bayreuth in Kulmbach .

Ebenfalls neu wurde Stefan Fechner von der Sparkasse Kulmbach zum Schatzmeister gewählt. Er folgt Klaus Bodenschlägel nach, der seit Jahresbeginn Geschäftsführer der Langheimer Sanierungs- und Verwaltungs-GmbH ist.

Studienleiter Thomas Nagel dankte Klaus Bodenschlägel für seinen engagierten Einsatz als Schatzmeister über viele Jahre hinweg. red