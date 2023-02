Das Wallfahrtsjahr 2023 steht unter dem Motto „Da berühren sich Himmel und Erde“. Das gab Pater Benedykt beim Wallfahrtsführertreffen bekannt, das mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Basilika eröffnet wurde. Der Seelsorger freute sich, dass die Zahl der angemeldeten Wallfahrten nach den Corona-Einschränkungen wieder spürbar zugenommen habe. Erfreulich sei, dass viele Wallfahrten von Frauen organisiert und geleitet werden.

Nach dem Gottesdienst ging es zur Aussprache ins Wallfahrerhaus, wo Pater Benedykt den Personalwechsel im Kloster ansprach. Auch in Polen und in der Franziskanerprovinz Breslau gebe es Nachwuchsprobleme. Deshalb müsse auch Marienweiher mit einen Priester weniger auszukommen. Das neue Team sei aber bemüht, alle Aufgaben zu erfüllen. Dazu zähle auch das Wallfahrtswesen.

Zeit des Umdenkens gekommen

Bürgermeister Franz Uome sah angesichts der vielen Krisen eine Zeit des Umdenkens gekommen. Die Menschen sollten sich wieder besinnen und verstärkt dem Glauben zuwenden.

Der Bürgermeister unterstrich, wie dringend notwendig die Arbeit der Franziskaner in der Marktgemeinde Marktleugast und in den angeschlossenen Pfarreien sei. Für deren Einsatz sprach er Pater Benedykt mit seinen Mitbrüdern Dank und Anerkennung aus.

Monsignore Professor Rüdiger Feulner meinte als Vorsitzender der Freunde der Wallfahrtsbasilika Marienweiher , dass alles getan werde, um die Wallfahrtsführer in ihrer Arbeit zu unterstützen. Nach den Krisenjahren könne gerade das Wallfahrtswesen seinen Beitrag dazu leisten, gegenzusteuern und den Menschen Zuversicht zu geben.

Marienweiher sei der Ort, an dem Menschen Trost finden, ihre Sorgen und Nöte vor Gott und die Gottesmutter bringen können, betonte Feulner. Gestärkt im Glauben könnten sie anschließend in ihre Familien und an ihre Arbeitsstätten zurückkehren.

Stets ein offenes Ohr

Die Leiterin des Pilgerbüros, Hannelore Klier, stellte sich den neuen Teilnehmern als Ansprechpartnerin für alle Anliegen vor, die im Zusammenhang mit der Wallfahrt stehen. Auch für Seniorenausflüge mit Besichtigung der Wallfahrtsbasilika und Kirchenführungen habe sie stets ein offenes Ohr.

Eingehend auf das Jahresprogramm hob Klier besonders die Pilgerreise nach Assisi hervor. „Hier kann sich auf dem Fußweg jeder mehr Zeit für sich und für Gott nehmen.“ Damit die Reise auch durchgeführt werden könne, sei eine rechtzeitige Anmeldung notwendig, da die stimmungsvollen Hotels in Assisi bis April gebucht werden müssen.

Im Rahmen der Vorstellung des im Bau befindlichen neuen Pilger- und Begegnungszentrums konnten viele Fragen hinsichtlich Unterbringung und Verpflegung der Wallfahrer in diesem Jahr geklärt werden. op