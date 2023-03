Der Diakonieverein Lanzendorf hat einen neuen Vorstand gewählt. Bürgermeister Gerhard Schneider wickelte die Wahlen ab. Pfarrerin Almut Weisensee wird auch die nächsten drei Jahre an der Spitze des Diakonievereins Lanzendorf stehen. Ansonsten wurden gewählt: 2. Vorsitzende: Waltraud Aßmann; Schatzmeisterin: Beate Schmidt; Schriftführerin: Anita Hain; Kassenprüfer: Reinhard Jahres, Gerlinde Huber; Vereinsausschuss: Bernd Jahreis, Anneliese Kretzer, Thomas Miering, Ingrid Schertel, Heidi Weig. Verabschiedet wurden Kassenprüfer Heinz Pöhlmann und das Gründungsmitglied des Diakonievereins , Siegfried Philipp. Der Diakonieverein zählt aktuell 109 Mitglieder. Wie wichtig der Verein vor allem für ältere Mitglieder ist, machte Pfarrerin Weisensee damit deutlich, dass viele auch in Krankheitszeiten am liebsten zu Hause in der vertrauten Umgebung bleiben würden. Da seien mancherlei Dinge zu tun, die „Otto Normalverbraucher“ nicht beherrschten oder wo Angehörigen die Kraft fehle, etwa wenn die kranke Person gehoben werden müsse.

Außerdem gebe es Zusatzdinge, die der Pflegedienst bewältigt: „Ein gutes Wort am Krankenbett, ein paar ermutigende Sätze zu pflegenden Angehörigen, ein guter Tipp, zuhören, bei einem Sterbenden länger bleiben, sich kümmern, wenn jemand einen schlechten Tag hat.“ Gerade in solchen Situationen sei wichtig, dass der Pflegedienst sich Zeit für Patienten und Angehörige nehmen könne. Das sei nur möglich, wenn der Diakonieverein über Spenden verfüge. Werner Reißaus