Der Kulmbacher Stadtpfarrer Hans Roppelt macht kein Geheimnis daraus, dass durch die Pandemie der Gottesdienstbesuch stark nachgelassen hat. Der Pfarreienverbund Kulmbach möchte nun mit einigen neuen Ideen Werbung für den weihnachtlichen Kirchenbesuch machen. So sollen in vielen Geschäften und Gastwirtschaften, wie auch im Klinikum Kulmbach „Tresen-kompatible“ Gottesdienstpläne ausgelegt werden. Roppelt schmunzelt: „Gemeint ist hier, dass die Weihnachtsgottesdienste auf handliche Postkarten gedruckt werden.“

Weihnachten auf Youtube

Gedacht wurde auch der älteren Mitchristen. So entsteht unter Leitung von Pastoralreferentin Eva Maria Steltenkamp-Hüsser und Pfarrer Hans Roppelt eine Audioaufnahme mit einem Weihnachtsgottesdienst . Steltenkamp-Hüsser: „Hier soll ein bisschen Weihnachtsstimmung aus der Kirche zu den Menschen gebracht werden, die nicht mehr selbst kommen können.“ Die Aufnahme wird am Heiligabend über Youtube zur Verfügung stehen.

Für die Jüngsten findet bereits um 10.30 Uhr am Heiligen Abend in St. Hedwig eine Kleinkindermette statt. Um 15 Uhr lädt die Pfarrkirche Unsere Liebe Frau zur Kindermette mit Krippenspiel ein. Wem dies immer noch zu früh ist, kann mit seinen Kindern auch um 16 Uhr zur Kindermette mit Krippenspiel nach Thurnau oder Mainleus kommen.

Erzählungen für Kinder

In Mainleus wird es überdies einen Adventsgarten geben, der mit verschiedenen QR-Codes ausgezeichnet ist. Für Kinder gibt es weihnachtliche Geschichten und Erzählungen, für Erwachsene interessante Dialoge auf dem Weg zum Weihnachtsfest . Roppelt spricht das „alte Schaf Onkel Hans“ und die Kindergartengruppen von St. Hedwig und Mainleus leisten ebenso einen Beitrag. An Angeboten mit Familiengottesdiensten, Krippenspielen und Konzerten, wie in der Basilika Marienweiher, fehlt es somit nicht. op