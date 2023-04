Am Karfreitag feierte Peter Haak aus Danndorf seinen 80. Geburtstag und bekam ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk : „Ich habe vier Kinder , elf Enkel und drei Urenkel – und heute habe ich erfahren, dass mein viertes Urenkelchen unterwegs ist“, freut sich der Jubilar. Familie war Peter Haak nämlich immer wichtig: „Ich bin zufrieden, wenn alle gesund sind.“ Trotz einiger Schicksalsschläge ließ sich Peter Haak nie unterkriegen, denn seine Mutter lehrte ihn bereits: „Nicht gehen lassen, du musst immer kämpfen.“

Als er knapp zwei Jahre alt war, kam er mit dem letzten Zug aus Oberschlesien. Drei Wochen war seine Mutter mit vier kleinen Kindern per Eisenbahn unterwegs – über Tschechien, Österreich, nach Hamburg, wieder nach Tschechien, dann über Hof nach Kulmbach. In Oberdornlach wurde die Familie zwangseingewiesen. 1967 heiratete Peter Haak seine Anita, mit der er seit 56 Jahren verheiratet ist. Der gelernte Autoelektriker arbeitete 35 Jahre als Bierfahrer bei der Reichelbräu und ist seit 25 Jahren ehrenamtlicher Busfahrer für behinderte Menschen. „Noch heute fahre ich gerne die Mitarbeiter in die Werkstatt in Melkendorf, dadurch habe ich das Gefühl, gebraucht zu werden, es ist toll, wenn man noch helfen kann.“

Auch in vielen Vereinen engagierte er sich. „Ich war 44 Jahre aktives Mitglied der Feuerwehr, 30 Jahre lang aktiver Sänger im Gesangverein Danndorf “, darüber hinaus arbeitete er im Gartenbauverein mit. Peter Haak ist gerne in der Natur unterwegs, macht noch Holz im eigenen Wald. Seine Leidenschaft ist sein Quad, auf dem er auch mit 80 Jahren noch seine Runden dreht. Und wie bleibt man so fit bis ins hohe Alter? „Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht“, erklärt der Jubilar. Kameradschaft und Freunde seien ihm wichtig. „Mein Prinzip ist: Man muss den Menschen nehmen, wie er ist, und nicht, wie man ihn gern haben will.“ up