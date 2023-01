Die Weihnachtsfeier der Pestalozzi-Grundschule war im Musiksaal der Städtischen Musikschule mit der feierlichen Spendenübergabe des Erlöses des Adventsbasar an die Nepalhilfe Kulmbach e.V. verbunden.

Die beiden Klassensprecher Noah und Elisa freuten sich, dass die Pestalozzi-Grundschule mit einem großen Teil des Erlöses des Adventsbasars den Schülerinnen und Schülern in Nepal helfen kann. Es waren 1500 Euro, die an Johann Hunger von der Nepalhilfe Kulmbach e.V. übergeben wurden.

Klassensprecherin Elisa: „Das ist viel Geld!“ Und Klassesprecher Noah dankte allen, die zu diesem großartigen Ergebnis beigetragen haben.

Johann Hunger zeigte sich sehr dankbar für diese Spendenübergabe, die in Nepal wieder vielen Kindern helfen wird. So können mit dem Geld 6000 Mittagessen in Nepal finanziert werden. Florian Schneider lobte als Vorsitzender des Elternbeirates die schöne Weihnachtsfeier , bei der man auch zur Ruhe kommen konnte. Die einzelnen Klassen der Pestalozzischule boten ein vielfältiges Programm mit Liedern, Spielen und Geschichten, mit dem sie die Besucher und sich selbst auf das Fest mal besinnlich, mal fröhlich einstimmten. Rei.