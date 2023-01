Mehrere Dienstjubiläen wurden am Landratsamt Kulmbach noch vor Jahreswechsel gefeiert. Mit dem Verwaltungsamtmann Wolfgang Willert wurde der bis dahin dienstälteste Mitarbeiter am Landratsamt nach 45 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand verabschiedet.

Wolfgang Willert hat die Personalarbeit im Landratsamt Kulmbach von Beginn an in vielen Bereichen, die letzten Jahre als deren Leiter, geprägt. Wie Landrat Klaus Peter Söllner (FW) erinnerte, hatte Wolfgang Willert schwierige Aufgaben zu meistern wie die Umstellung vom früheren BAT auf den heutigen Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst im Jahre 2005, aktuell die Einführung der neuen Entgeltordnung zum 1. Januar 2017 und zuletzt die Herausforderungen, die die Corona-Pandemie gestellt haben. In den Ruhestand verabschiedet wurde ferner Karola Wolfrum, die als Kraft im Bereich der Raumpflege für das Landratsamt in den über 20 Jahren eine feste Größe war.

Christa Rieß feierte 40-jähriges Dienstjubiläum. Sie ist als Mitarbeiterin im Büro des Landrates eine unverzichtbare Kraft, die sich laut Söllner durch hohes Verantwortungsbewusstsein, aber auch durch Loyalität, überdurchschnittliches Engagement und sicheres Auftreten auszeichnet.

Ebenfalls 40 Jahre im Dienst ist Regierungsrätin Doris Dietzel. Sie führt seit 2003 das Sachgebiet Naturschutz, Wasserrecht und Landschaftspflege und meistert diese herausfordernde Aufgabe mit extremem Einsatz, Engagement und Fleiß, so Söllner.

Michael Rief feierte 25-jähriges Dienstjubiläum. Als Verwaltungsamtsrat ist er das „Kraftwerk und die Schaltzentrale“ der Kreiskämmerei. Der Landrat hob auch seine Verbundenheit mit dem Landkreis hervor, denn mit seinen Qualitäten hätte er immer die Möglichkeiten, in einer anderen Kommune als Kämmerer oder Geschäftsleiter die Geschicke einer Verwaltung zu lenken.

Ebenfalls seit 25 Jahren im Dienst ist Alexander Kusche. Der Technische Amtsrat ist nach den Worten von Landrat Klaus Peter Söllner eine überaus versierte Naturschutzfachkraft, dem in beeindruckender Weise gelinge, eine Balance zwischen den Belangen des Naturschutzes und den Interessen der Bürgerinnen und Bürgern herzustellen.

Schließlich gratulierte Söller Christine Stenglein zum 25-jährigen Dienstjubiläum, die 1997 als Teilzeitbeschäftigte zur Unterstützung ihres Ehemannes Bernhard gemeinsam die Tätigkeit als Schulhausmeisterin am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium übernahm und „Chefin“ des Pausenverkaufes ist. Rei.