Der heilige Valentin lebte im dritten Jahrhundert im römischen Kaiserreich und war Bischof von Terni. Der Legende nach soll er Verliebte trotz des Verbots durch Kaiser Claudius christlich getraut haben. Das geht aus einer Pressemitteilung von leitendem Pfarrer Hans Roppelt hervor.

Jungen Paaren schenkte er dazu Blumen aus dem eigenen Garten. Ehen, die von ihm gesegnet wurden, standen der Überlieferung nach immer unter einem guten Stern.

Am Valentinstag, 14. Februar, wird in der Pfarrkirche St. Hedwig in Kulmbach um 19 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Zu diesem besonders gestalteten Gottesdienst sind vor allem Verliebte , Verheiratete und Unverheiratete, alte und junge Paare und ihre Freunde und Familien eingeladen.

Die Paare werden bei diesem Gottesdienst von Pastoralreferentin Eva Maria Steltenkamp-Hüsser und Pfarrer Hans Roppelt von der katholischen Kirche und von Pfarrer Ulrich Winkler von der evangelischen Kirche persönlich gesegnet.

Musikalisch wird der Gottesdienste von der Gesangsgruppe AMICITIA aus Mainleus gestaltet. Nach dem Gottesdienst sind alle eingeladen, im Pfarrsaal neben der Kirche auf ihre Liebe mit einem Glas Sekt (oder einem anderen Getränk) anzustoßen. red