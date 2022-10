Im Saal der Pfarrei St. Hedwig in Kulmbach die jährliche Mitgliederversammlung des Caritasverbandes für den Landkreis Kulmbach e.V. mit Neuwahlen des Vorstandes und des Aufsichtsrats statt.

Vorstandsvorsitzender Oswald Purucker konnte dabei auf ein arbeitsreiches Jahr zurückblicken. In seinem Tätigkeits- und Finanzbericht ging er auf die aktuelle Lage ein. Nach Flüchtlingskrise 2015 und Corona-Pandemie musste nun mit den Auswirkungen des Ukrainekrieges und den wieder erstarkten Flüchtlingsströmen umgegangen werden. Die Energiekrise und der Notstand in pflegenden und beratenden Berufen fordern zusätzliche Maßnahmen, die die Durchführung sozialer Arbeit belastet.

Der Caritas-Kreisverband, so Purucker, habe in den letzten Jahren Rücklagen für wirtschaftlich und finanziell unsichere Zeiten bilden können, was trotz rückläufiger Kirchensteuermittel und daran gebundener Zuschüsse für die caritative Arbeit nun uneingeschränkt in die bestehenden Dienste eingebracht werden kann.

Geschäftsführerin Andrea Boujjia unterstrich in ihrem Tätigkeitsbericht das ungebrochene Engagement in der Flüchtlingsarbeit, in der mittlerweile zweieinhalb Fachkräftestellen bereitgehalten werden. Diese stehen im engen Austausch mit dem Landkreis Kulmbach , um die Beratung für die im Landkreis untergebrachten Geflüchteten sicherzustellen. Auch in allen weiteren Diensten sei das Personal mit fachlicher und menschlicher Kompetenz Ansprechpartner für Hilfesuchende und Bedürftige.

Für die kommenden Jahre werde es verstärkt eine Orientierung der Caritasarbeit in die Kirchengemeinden des Seelsorgebereiches geben, um die Angebote in allgemeiner sozialer Beratung , Familienpflege, Erholungsmaßnahmen für Familien, Kinder, Mütter und Senioren, sowie den Bereich der gesetzlichen Betreuungen ausstrahlen zu lassen und mit den Angeboten vor Ort zu verknüpfen.

Aufsichtsratsvorsitzender Michael Kaim bescheinigte den beiden Vorsitzenden Oswald Purucker und Andrea Boujjia, aufgeschlossen mit dem Aufsichtsrat gearbeitet zu haben. Die wirtschaftliche, personelle und finanzielle Lage sei geordnet, und so könne er der Versammlung vorschlagen, den Vorstand zu entlasten. Mitglied und Kreisrat Oswald Greim schlug ebenfalls vor, aufgrund des Tätigkeitsberichts des Aufsichtsratsvorsitzenden Kaim diesem Caritas-Gremium die Entlastung zu erteilen. Den Anträgen auf Entlastung folgte die Versammlung einstimmig.

Pfarrer Hans Roppelt mahnte mit Blick auf die aktuelle Situation im Land, das, was man hat, wertzuschätzen und zu nutzen. Alles, was der Caritasverband für den Landkreis Kulmbach e.V. unter den gegebenen Bedingungen und Möglichkeiten leisten kann, sollte getan und unterstützt werden. Die verschiedenen Dienste der Caritas leisteten viel Gutes für die Menschen im ganzen Landkreis.

Bei den Neuwahlen wurde Oswald Purucker für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt, Geschäftsführende Vorständin Andrea Boujjia steht ihm satzungsmäßig als Stellvertreterin zur Seite. Als geistlicher Beirat wurde Pfarrer Hans Roppelt gewählt. Mit Michael Kaim, Siegfried Böhme, Manfred Hessner, Gerlinde Kratzel und Madeleine von Avondt wurden auch die Mitglieder des Aussichtsrats einstimmig bestätigt. Als Mitglieder der Vertreterversammlung des Diözesan-Caritasverbandes berief man Oswald Greim und Oswald Purucker. red