Zum Beitrag „Null Bezug zur letzten Stätte“ (BR vom 15. März, Seite 4) erhielten wir folgende Zuschrift:

Wenn ich durch den Kulmbacher Friedhof gehe, werden Erinnerungen wach. Ich sehe den Grabstein des früheren Oberbürgermeisters Georg Hagen: Als ich Schüler war, hat er mich einmal in seinem VW mitgenommen und von seiner Arbeit im Landtag erzählt. Ich sehe das Grabmal des geistlichen Rates Popp. Er unterrichtete im MGF und hatte dann und wann auch für uns evangelischen Schüler ein freundliches Wort. Ich sehe den Grabstein von Heiner Trossbach: Nach dem Krieg trainierte er die Leichtathleten des ATS. 1936 hatte er bei Olympia teilgenommen und hielt den Weltrekord in 110 m Hürden. Ich sehe den Grabstein einer schlesischen Flüchtlingsfrau, die jahrzehntelang Sekretärin im evangelischen Dekanat war. Und mich bewegt auch der Grabstein einer Frau, die ich nicht kenne und die mit 20 Jahren sterben musste. Das Grab meiner Eltern habe ich einebnen lassen. Aber ich gehe zu dem Ort und denke an sie. Ich gehe auch zu den Soldatengräbern . Da liegt mein Schwiegervater, den ich nie kennengelernt habe.

Noch etwas ganz anderes ist ein Dorffriedhof: Da ist die ganze Gemeinde versammelt wie in einem Weihnachtsgottesdienst.

Zu behaupten, dass Kirchengemeinden den Friedhof unterhalten wegen eines finanziellen Gewinns, ist ein Irrtum. Ich habe über 30 Jahre so einen Friedhof verwaltet. Es werden immer wieder Spenden gegeben. Um ihn zu erweitern und zu umfrieden, haben wir eine Haussammlung gemacht. Und wir mussten ein Darlehen aufnehmen. Wir haben es gemacht, weil der Friedhof für uns ein Ort der Erinnerung, der Geschichte und der Kultur ist. Wer den Friedhof bei der Kulmbacher Nikolai-Kirche kennt, wird dem zustimmen.

Natürlich kann ein Gemeindefriedhof nur erhalten werden, wenn genügend Gräber bezahlt werden. Da kann man das Gesetz von 1934 nicht als Nazi-Gesetz abtun.

Manfred Voigt

Kulmbach