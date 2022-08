Die Kulmbacher Kreisbäuerin Beate Opel aus Neufang bei Wirsberg ist neue oberfränkische Bezirksbäuerin. Bei der Wahl in Himmelkron wurde sie einstimmig für fünf Jahre in das Amt gewählt. Die 62-Jährige löste Anneliese Göller aus dem Landkreis Bamberg ab, die nicht mehr zur Wahl angetreten war.

Beate Opel ist bereits seit 2017 als stellvertretende Bezirksbäuerin aktiv. Sie wurde erst vor kurzem zum dritten Mal zur Kulmbacher Kreisbäuerin gewählt, gleichzeitig ist sie seit 30 Jahren als Ortsbäuerin tätig. Die dreifache Mutter bewirtschaftet mit ihrer Familie einen Milchviehbetrieb mit Bullenmast.

Zur neuen stellvertretenden Bezirksbäuerin wählten die Delegierten mit großer Mehrheit die Lichtenfelser Kreisbäuerin Marion Warmuth. Beisitzerinnen im Bezirksvorstand sind die neue Forchheimer Kreisbäuerin Christine Werner, die Wunsiedler Kreisbäuerin Karin Reichel und Nicole Werthmann aus Sassanfahrt im Landkreis Bamberg.

In ihrer Antrittsrede appellierte Beate Opel vor allem an den Zusammenhalt. „Ich möchte, dass wir zu einer großen Familie zusammenwachsen“, sagte sie vor dem Hintergrund der anstehenden Herausforderungen in der gesamten Gesellschaft. Sie bedankte sich bei ihrer Vorgängerin Anneliese Göller, die vieles angestoßen und eine herausragende Arbeit geleistet habe.

Ziel sollte es auch in Zukunft sein, ein besonderes Augenmerk auf die Öffentlichkeitsarbeit zu legen und dabei besonders bei Kindern anzusetzen. Die Landwirtschaft sei leider nicht mehr in der Gesellschaft verankert, deshalb sollte es die Aufgabe der Landfrauen sein, vor allem Kinder und Jugendliche auf die Höfe zu holen, um Zusammenhänge aufzuzeigen und Landwirtschaft zu erklären. Beate Opel appellierte aber auch an das Selbstbewusstsein der Landfrauen: „Wir leisten schwere Arbeit, das soll uns erst einmal jemand nachmachen.“

Anneliese Göller war 15 Jahre Bezirksbäuerin und vorher schon fünf Jahre Stellvertreterin. Ihr Ziel sei es gewesen, die Landwirtschaft in der Mitte der Gesellschaft zu verankern, sagte sie. Der Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft gehöre ebenso dazu wie die Schaffung einer lebenswerten Zukunft im ländlichen Raum.

„Corona hat uns ausgebremst und stellte uns vor große Herausforderungen“, doch auch das hätten die Landfrauen bewältigt, unter anderem mit dem ersten bayerischen virtuellen Landfrauentag, so Göller.

Bis zur Neuwahl am 17. Oktober in Herrsching bleibt Anneliese Göller noch als Landesbäuerin im Amt. shf