Seit 2022 unterstützt die VR-Bank Oberfranken Mitte auf lokaler Ebene Vereine und Institutionen, die zukunftsfähige Projekte anbieten und fördern und damit den Aspekt der Nachhaltigkeit stärker in den Vordergrund stellen. Pro Quartal stellte die Bank dafür jeweils 2500 Euro zur Verfügung.

Erster Quartalssieger 2023 ist der Förderverband der Oberen Volksschule Kulmbach , der zum Thema „Gesund durch das Jahr“ kleine Projekte in den Bereichen Bewegung und gesunder Ernährung angestoßen hat. Förderverbands-Vorsitzender Tim Barkow erläuterte die Idee dazu: „Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht werden können, damit sie ihre Freude für einzelne Aktivitäten spielerisch entwickeln. Dazu helfen beispielsweise Angebote wie Wurfspiele, Inlineskater und Roller in den Pausen, alles, mit dem man sich draußen gut bewegen und austoben kann.“ Vor allem in der Nachmittagsbetreuung der Offenen Ganztagsschule, das 90 Prozent der Schüler in Anspruch nehmen, soll mit diesen Ansätzen Lust auf Bewegung geschaffen werden. Das Angebot eines gesunden Frühstücks jeden Monat, organisiert durch Eltern und Elternbeirat , rundet das Gesundheitsengagement ab.

Der Förderverband unterstützt solche Anschaffungen und Projektkosten, die im Rahmen des regulären Schulhaushaltes nicht bewältigt werden können. Die VR-Bank Oberfranken Mitte fördert dieses Engagement mit einem Zuschuss in Höhe von 2500 Euro. Rektorin Daniela Naujoks und Tim Barkow dankten Bereichsdirektor Gerhard Zettel, der zusammen mit Nicole Neuber, der Geschäftsstellenleiterin der VR-Bank-Hauptstelle, und Antonia Wänke vom Betriebsmanagement diese Spende überreichte. dh