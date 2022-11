Die Weismainer Schützengesellschaft hat ein neues Königshaus : Ferdinand Mohnkorn und Christina Bleyer sind die neuen Majestäten. Ein Höhepunkt des Schützenfests war das Schießen auf die Ehrenscheibe, das Karin Münchenbach mit einem 56,6-Teiler vor Killian Popp mit einem 76,5-Teiler und Michael Zapf mit einem 76,6-Teiler für sich entschied.

Die Vereinsmeisterschaft der Bogenschützen gewann Mattias Schütz mit 266 Ringen vor Christiane Schütz mit 197 Ringen. Vereinsmeister der Jugend wurde Kilian Popp mit 181,6 Ringen vor Timo Gilcher mit 158,5 Ringen und Ronja Schneider mit 142,1 Ringen. Bei den Frauen gewann wie bereits im Vorjahr Tina Lauterbach mit 385,8 Ringen vor Gertrud Mohnkorn mit 369,3 Ringen und Katrin Will mit 364,7 Ringen. Den Titel Vereinsmeister der Herren holte sich Ferdinand Mohnkorn mit 362,9 Ringen vor Jörg Will mit 355,5 Ringen und Jakob Rehe mit 347, 9 Ringen. Vereinsmeister in der Auflage wurde Jochen Lauterbach mit 308,4 Ringen vor Thomas Henke mit 307,7 Ringen und Klaus Schilhanneck mit 303,0 Ringen.

Unter Beifall der Anwesenden ernannte Zweiter Schützenmeister Michael Zapf Gerhard Feuerlein zum Ehrenmitglied. Er war wesentlich am Bau des Schützenhauses beteiligt, war jahrzehntelang Rundenwettkampfschütze, ist Träger des Protektorabzeichens und 48 Jahre lang Mitglied. Im Anschluss wurden weitere verdiente Mitglieder geehrt. So etwa für 15 Jahre: Frank Schreppel, Jürgen Woynowski, Andreas Rehe, Notburga Rehe, Patrick Vorndran, Stefan Göhl, Thomas Henke, Lukas Friedlein, Daniela Keilholz, Marianne Haschke, Ann-Kathrin Wetterich und Daniel Zapf. Für 25 Jahre: Franz Obendorfer, Michael Zapf und Marco Tutzek. Für 40 Jahre: Ursula Pietsch, Heinz Villbrand, Bernhard Schmittlein, Hans Bunzelt, Josef Pachter und Thomas Dechant . Für 50 Jahre: Kathi Dinkel und Klaus Schilhanneck. Für 60 Jahre wurden geehrt: Karl-Heinz Rotsch und Reinhard Schilhanneck. Für ihre besonderen Verdienste um die Schützengesellschaft Weismain wurden mit der Gauehrennadel in Silber geehrt: Michael Bleyer, Thomas Henke, Bertilla Graßmann, Kathrin Will, Elisabeth und Jochen Popp. Inge Motschenbacher erhielt es in Gold. Die Schießleistungsnadel des BSB erhielten Ronja Schneider, Sonja und Kilian Popp. rd