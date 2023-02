„Stärken, was verbindet“ – so lautet das Schwerpunktthema des Evangelischen Bildungswerks Oberfranken-Mitte im Frühjahr und Sommer . Nach einer Zeit mit viel Distanz wird dabei gezielt in den Blick gerückt, was Menschen einander nahebringt – in Politik und Gesellschaft, im Alltag, in der Region und weltweit.

Zu Austausch und Begegnung lädt auf besondere Weise ein gesellschaftspolitischer Abend mit Ausstellung, Vortrag und Podiumsdiskussion am 16. Februar im Evangelischen Zentrum in der Bayreuther Richard-Wagner-Straße ein.

Auf andere Weise nähern sich dem Schwerpunktthema unter anderem ein Seminar „Berührbar und verbunden“ im Alten Forsthaus in Oberwaiz oder der Vortrag „Heimat Oberfranken“.

Vortrag über Bonhoeffer

Zudem bietet das Evangelische Bildungswerk in Kooperation mit zahlreichen Partnern in der Region ein breites Angebot zu den verschiedensten Themen. Dazu zählen ein Vortrag mit dem Journalisten und Theologen Arnd Henze über die Friedensethik Dietrich Bonhoeffers mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, Exkursionen ins Landeskirchliche Archiv Nürnberg und zur Leipziger Buchmesse, Veranstaltungen im Rahmen des „Main Fluss Film Fests“ sowie Informationen und Kurse rund um die Bewahrung der Schöpfung – mit Blick auf den eigenen Garten ebenso wie in Bezug auf ethischen Konsum.

Es gibt Veranstaltungen zu achtsamer Lebensführung und Pilgertage, Kurse aus den Bereichen Digitalisierung und Verbraucherbildung sowie Veranstaltungen, die Fragen zu seelischen Erkrankungen im Blick haben.

Im neuen Programm sind erstmals auch Angebote enthalten, die zusammen mit „Bildung Evangelisch“ im Dekanat Pegnitz geplant wurden.

Das kostenlose Programmheft liegt an öffentlichen und kirchlichen Stellen aus, im Internet ist es unter ebw-oberfranken-mitte.de zu finden. red