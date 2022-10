Die Gemeinde Harsdorf hat das Richtfest vom Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses gefeiert. Bürgermeister Günther Hübner erklärte, dass die Baumaßnahme der Gemeinde finanziell alles abverlangte: „Aber es gab dazu keine Alternative, und dieses Gerätehaus ist die größte Hochbaumaßnahme, die Harsdorf je durchgeführt hat. Der Gemeinderat machte sich die Entscheidung nicht einfach, hat sich aber entschieden, dieses Haus in der Form zu errichten.“ Eine externe Stromeinspeisung ist vorgesehen, so dass es auch als Katastrophenschutzgebäude dienen kann.

Kosten steigen auf 1,6 Millionen

Hübner erklärte, dass es für derartige Neubaumaßnahmen kaum Zuschüsse gibt: „Eigentlich ist es nur ein Trinkgeld, gleichzeitig werden aber sehr hohe Anforderungen an solche Häuser gestellt. Insbesondere die Schwarz/Weiß-Trennung für die Bekleidung in eigenen Räumen schraubt die Gebäudeflächen und damit die Kosten in die Höhe.“

Begonnen wurde mit Gesamtkosten von knapp 1,3 Millionen Euro, derzeit liegen die Kosten bei 1,5 Millionen und enden werde man wohl bei 1,6 Millionen Euro: „Wir sind in eine schlechte Bauzeit gefallen. Ob uns der Staat hier mit anderen Mitteln unterstützen wird, ist fraglich. Es ist ein CO2-neutrales Gebäude und derzeit wohl eines der wenigen, wenn nicht das einzige in Bayern.“

Der Gemeinderat habe auf Wärmepumpe, Fußbodenheizung, PV-Anlage und Pufferspeicher gesetzt – also auf die derzeit empfohlene Heizmethode. Werner Reißaus