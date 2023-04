Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Markgrafen-Spielmannszuges Kulmbach e.V. in den Räumlichkeiten des Pfarrzentrums ULF in Kulmbach . Dabei blickte man unter anderem auf die Auftritte des Drum-Korps des Spielmannszuges zurück, wie z.B. bei den Wiesenfesten in Sparneck und Zell im Sommer 2022 oder beim Rathaussturm in Kulmbach im November.

Der musikalische Leiter Willi Schleu lobte das Engagement der aktiven Spielleute. Als kleine Anerkennung wurde den Aktiven vom Vorstand neue Jacken mit dem Emblem des Drum-Korps „Flying Sticks“ ausgehändigt.

Zum Abschluss des offiziellen Teils ernannte der Vorsitzende Roland Wiefeck ein neues Ehrenmitglied. Heinrich Ramming war bereits im Dezember 2022 für seine 40-jährige Mitgliedschaft im Verein mit einer entsprechenden Urkunde gewürdigt worden. Heinrich Ramming wurde 1982 Mitglied des Markgrafen-Spielmannszuges und kümmerte sich umgehend zusammen mit Hennes Klehr um die Organisation des damals anstehenden 30-jährigen Vereinsjubiläums. Ab 1984 übernahm er zusammen mit Hennes Klehr die Leitung des Spielmannszuges, damals zunächst in seiner Funktion als Zweiter Vorsitzender. Gleichzeitig übte er das Amt des Schriftführers bis 1998 aus. 1990 wurde er zum Ersten Vorsitzenden gewählt und behielt dieses Amt für 30 Jahre bis zum 14. März 2020. Seinen Nachfolger Roland Wiefek unterstützt er seither als Zweiter Vorsitzender. Heinrich Ramming prägte durch seine langjährige Tätigkeit in der Vorstandschaft den Markgrafen Spielmannszug Kulmbach e.V. nachhaltig, so Roland Wiefeck in seiner Laudatio. red