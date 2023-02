In einer außerordentlichen Sitzung haben die Wirtschaftsjunioren Kulmbach ihre neuen Vorstandsmitglieder gewählt. Neuer Kreissprecher ist Peter-Alexander Pelz, zu seinem Stellvertreter wurde Christoph Trapper gewählt. Elena Grenz verantwortet künftig das Veranstaltungsmanagement, Daniel Ferch ist neuer Kassier.

Jubiläumsjahr 2023

Für das Jahr 2023, in dem die Wirtschaftsjunioren Kulmbach ihr 70. Jubiläum feiern, hat der neu gewählte Vorstand bereits große Pläne. „Wir wollen die großartige Idee hinter der Wirtschaftsjunioren-Organisation und ihre Bedeutung für die Region ins Rampenlicht rücken“, so Kreissprecher Pelz. Zudem stehe die Akquise neuer Mitglieder und die Fortsetzung bewährter Veranstaltungen, Stammtische und Betriebsbesichtigungen, auf dem Programm. Die sehr erfolgreiche Aktion „ Kulmbach pflanzt“ gegen die Auswirkungen des Klimawandels sei mittlerweile abgeschlossen. Insgesamt wurden im Rahmen der Aktion 7434 Bäume gespendet. „Die Wirtschaftsjunioren sind ein Netzwerk, das wirklich Einfluss nehmen und vor Ort aktiv etwas bewirken kann. Wir möchten dies besonders in unserem Jubiläumsjahr mit Schwung und Dynamik umsetzen und laden alle Interessierten dazu ein, sich uns anzuschließen“, so Pelz.

Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann und Wolfram Brehm, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK für Oberfranken Bayreuth, gratulierten dem Vorstand und sagten Unterstützung für das Jubiläumsjahr zu. red