Während der Hauptversammlung des Musikvereins Geutenreuth standen die Neuwahlen im Vordergrund. Das Ergebnis: Vorsitzender Alexander Hofmann, Zweiter Vorsitzender Hans Will, Schatzmeisterin Petra Herold, Schriftführerin Maria Bienlein, Vorstandsmitglieder Albert Klein , Martina Weiß, Dieter Herold, Manfred Nüßlein, Gerhard Mager, Jan Hessel. Kassenprüfer sind Reinhold Welsch und Hans Weickert

Der langjährige Vorsitzende Will hatte zuvor gesagt, dass es an der Zeit sei, „jüngere Kräfte an die Front zu lassen“. Nach 20 Jahren Mitarbeit im Vorstand, davon viele Jahre als Zweiter Vorsitzender und zehn Jahre als Vorsitzender hat er nun sein Vorstandsamt abgegeben. Er wolle nur noch als Zweiter Vorsitzender zur Verfügung stehen.

Ein schwerer Verlust

Dass Gründungsmitglied Konrad Motschenbacher und Musikerurgestein Michael Will plötzlich verstorben sind, wiegt schwer für den Verein. „Sie waren Motoren und damit Antrieb über Jahrzehnte in unserem Verein“, sagte Will.

„Es muss weiter Spaß machen, hier zu musizieren dann wird es auch weitergehen“, ist er sich sicher. In seiner letzten Mitgliederversammlung als Vorsitzender blickt Will auch in die Vergangenheit: Die vergangenen 15 Auftritte wurden in verschiedener, also auch ganz kleiner Besetzung, bestritten. So wurde beim Weismainer Bittgang nach Geutenreuth, der Krassacher und Niestener Kirchweih, an Allerheiligen, der Fronleichnamsprozession, zwei Maiandachten, der Dorfweihnacht und einem Open-Air-Gottesdienst im kirchlichen Bereich musiziert. Weitere Auftritte waren zur Kirchweih am Montagabend vor großem Publikum und beim Sommerfest in Weismain . Roland Dietz