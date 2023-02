Während der Hauptversammlung des FSV Danndorf standen auch die Neuwahlen des Vorstands an. Ohne Gegenstimme wählte die Mitgliederversammlung Tino Fischer zum Vorsitzenden, André Wettermann zu seinem Stellvertreter und Stefan Schmidt zum Schriftführer. Für die Kasse sind Andreas Partenfelder (Erster Kassier) und Franziska Unger (Zweiter Kassier) verantwortlich. Per Handzeichen wählte das Gremium zudem Helmut Pistor, Ralf Schmiegel, Max Nährig, Niklas Lanzendörfer und Ronny Nerger. Weiterhin agiert Gerhard Fischer als Jugendleiter und Franziska Schmidt prüft zusammen mit Ilona Fischer alljährlich die Kasse.

Ein neuer Rasentraktor

Vorsitzender Tino Fischer gab einen Überblick über die Arbeiten am Sportheim und am Sportplatz, der in einem sehr guten Zustand ist. Es wurde ein neuer Rasentraktor angeschafft, wobei man auf eine größere Leistung Wert gelegt habe. Weit fortgeschritten seien die Planungen, die Flutlichtanlage auf LED-Leuchten umzustellen. Dieses Projekt soll noch in diesem Jahr realisiert werden. Hier hat man die Zusage des Bundes und des Bayerischen Landessportverbandes zur Bezuschussung. Wenn die Lieferfirma den Aufbautermin festlegen kann, wird man auch die Gemeinde und den Landkreis um Unterstützung bitten.

Im sportlichen Bereich wurde Fabian Homuth als Spielertrainer verpflichtet. Auf Wunsch der Mannschaft hatte man sich in dieser Saison für die sportlich anspruchsvollere A-Klasse 7 entschieden. Der Grund: Hier spielen hauptsächlich Erste Mannschaften und kaum Reserveteams. Norbert Backer