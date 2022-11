Für folgende Kurse der Volkshochschule Kulmbach sind noch Plätze frei:

Mittwoch, 23. November, 18.30 Uhr, Taekwon-Do „one life - one body - one soul“; Donnerstag, 24. November, 17 Uhr, Einführung in Instagram , 18 Uhr Was ist Wahrheit; Freitag, 25. November, 9 Uhr Verkaufen und Kaufen bei ebay bzw. ebay-Kleinanzeigen, 18 Uhr Excel – Aufbaukurs; Montag, 28. November, 17 Uhr Digital verein(t)-Seminar – Fotos & Videos, 18 Uhr Digitale Fotografie; Dienstag, 29. November, 19 Uhr, Bauch-Beine-Po+; Donnerstag, 1. Dezember, 17 Uhr Zumba, 18 Uhr Workshop: Erlaubnis zur Selbstliebe; Freitag, 2. Dezember, 17 Uhr Bauch-Beine-Po+; Dienstag, 6. Dezember, 18.30 Uhr Vortrag „Demenz“; Donnerstag, 8. Dezember, 18 Uhr Makramee – Einführung in die Kunst der Knoten (online); Freitag, 9. Dezember, 18 Uhr PowerPoint Grundkurs.

Im Internet unter vhs-kulmbach.de ist das gesamte VHS-Programmangebot zu finden.

Anmeldungen sind über das Internet, mit dem Anmeldeformular per E-Mail (vhs@stadt-kulmbach.de), per Fax (09221/940-349) oder per Post möglich.

Das Sekretariat der Volkshochschule steht für weitere Informationen unter Telefon 09221/940-269 zur Verfügung. red