Seit 66 Jahren besteht der DLRG-Ortsverband in Wirsberg . Was zunächst als Stützpunkt vom Kreisverband Bayreuth und später vom Ortsverband Kulmbach gegründet wurde, entwickelte sich ab 1970 mit der Eigenständigkeit zu einem inzwischen festen Bestandteil der Vereinswelt in Wirsberg und auch der Rettungsorganisation im Landkreis Kulmbach. Dies stellte Vorsitzende Iris Blätterlein bei der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Fahrzeuges für die Schnelle Einsatzgruppe fest.

Heute ist die Wirsberger DLRG-Ortsgruppe auch für das Sommerbad ein verlässlicher Partner beim Wachdienst. Die Segnung des Transportfahrzeuges nahm für die evangelische Kirche Günther Schmidt vor. Landrat Klaus Peter Söllner lobte die Eigeninitiative der DLRG-Ortsgruppe bei der Beschaffung des Fahrzeuges.

Vorsitzende Iris Blätterlein verwies auf die Notwendigkeit eines Fahrzeuges, denn beim Besuch der Schwimmkurse für die Kinder waren durch die vielen Schwimmbadschließungen oft weite Fahrten zu bewältigen, und es war nicht immer leicht, eine Mitfahrgelegenheit für die Kinder zu finden: „Auch die Zunahme der Ausbildungen hat uns angespornt, ein Fahrzeug zu kaufen. Im Jahr 2003 wurde bereits eine SEG (Schnelle Einsatzgruppe) in Verbindung mit der DLRG Kulmbach gegründet. Aber wie in den meisten Vereinen, gab es auch bei uns ein Kommen und ein Gehen. Mitglieder ziehen weg und so ist die Kooperation eingeschlafen. In den Hinterköpfen war immer der Gedanke, die SEG wieder in Dienst zu stellen.“

Im März letzten Jahres konnte ein geeignetes Fahrzeug bei der DLRG Quakenbrück „aufgestöbert“ werden. Mit dem eigenfinanzierten Kauf des Fahrzeuges konnte die DLRG-Ortsgruppe den Gedanken der Schnellen Einsatzgruppe wiederaufleben lassen und nach Rücksprachen und Besprechungen stand fest: „Es gibt wieder eine SEG.“ Der Vertrag konnte noch nicht unterzeichnet werden, aber eine Zusammenarbeit mit dem Ortsverband Kulmbach ist angedacht.

Die Technische Leitung der DLRG-Ortsgruppe rüstete das Fahrzeug aus, so dass es einsatzklar wäre, lediglich der Digitalfunk fehlt noch.