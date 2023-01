Die Naturfreunde Kulmbach feierten traditionell ihren Jahresabschluss verbunden mit einem Jahresrückblick, Begrüßung von Neumitgliedern und Ehrungen.

Helmut Konrad zeigte bei einer gelungenen Diashow viele Schnappschüsse von den Aktivitäten im Jahr 2022. Als Neumitglieder konnten Renate und Georg Schellein, Simone und Sven Fischer , Heiner Messelberger, Rainer Walther, Klaus Bornschlegel, Nadja und Michael Lindner, Ute Schuberth sowie Lukas Kaiser begrüßt werden. Für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde Heidi Schultheiss mit Urkunde, Weihnachtsstern und Ehrennadel. Aufgelockert wurde die Veranstaltung durch teils lustige Geschichten von Edelgard Heimann, Rainer Hoffmann und Helmuth Weith. Wie jedes Jahr fanden die Vorträge und Sketche viel Anklang.

Es wurden viele Ereignisse des vergangenen Jahres in Erinnerung gerufen, wie das Skitraining in Pfunds, Ausflüge, Walking, Joggen, Gymnastik, Mountainbiken, gesellige Veranstaltungen wie die Weinwanderung zum Rehberg und viele weitere Aktivitäten. Die Skibörse wird in Zukunft nicht mehr stattfinden. Das Programmheft 2023 ist fertig gestellt und steht in den nächsten Tagen zur Verfügung. Als nächste Termine stehen an: die Winterwanderung am 7. Januar, das Skitraining vom 29. Januar bis 4. Februar in Pfunds/Tirol, das Heringsessen am 22. Februar um 18 Uhr im Gasthof Geuther und die Jahreshauptversammlung am 9. März um 18.30 Uhr ebenfalls, die ebenfalls im Gasthaus Geuther stattfinden wird. red