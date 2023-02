Nach zwei Jahren Pause schwangen die Narren am Rosenmontag wieder das Zepter − dort, wo gewöhnlich der Kreistag mit seinen Ausschüssen tagt, im Großen Sitzungssaal. Nach der Anmoderation von Pressesprecher Björn Karnstädt – er war als Rübezahl maskiert – freute sich Landrat Klaus Peter Söllner in seiner Begrüßung, dass nach einer anstrengenden und kurzen Session so viele Faschingsvereine aus dem gesamten Landkreis gekommen waren: „Der Fasching in Franken braucht sich nicht zu verstecken vor den Karnevalshochburgen in Köln, Mainz und Düsseldorf. Wir machen den Fasching, wie wir es gewohnt sind und in unserem Landkreis wird da wirklich viel auf die Beine gestellt und dafür bin euch sehr, sehr dankbar.“

Norbert Greger, Bezirkspräsident des oberfränkischen Fastnachtverbandes, würdigte die Leistungen der Faschingsvereine im Landkreis Kulmbach und stellte dabei die Faschingshochburg Stadtsteinach besonders heraus. Danach führte Landrat Söllner locker und mit viel Witz durch das Programm, das die Parkettfeger aus Mainleus mit den Tanzmariechen Lilli und Elisa eröffneten. In der Folge waren noch die Awo-Flashlights aus Mainleus mit einem Gardetanz und die TSC-Main-Dancers mit einem Tanzmariechen zu sehen. Für ein Highlight sorgte die Erste Kulmbacher Showtanzgarde mit einem Tanzmariechen-Medley mit Savina, Sofie und Lia. Jonas Gleich von den „Zäungner Faschingsschlappen“ begeisterte mit einer exzellenten Büttenrede.

Landrat Söllner zeigte sich dabei überrascht, dass Gleich mit 24 Jahren bereits zum Zweiten Bürgermeister Stadtsteinachs gewählt worden war: „In meiner Zeit als Bürgermeister von Stadtsteinach war man in dem Alter höchstens im Jugendparlament der Stadt.“ Zum Schluss folgten noch Auftritte der Parkettfeger mit den „Quasselinos“ und dem Nachwuchs-Tanzmariechen der Faschingsgesellschaft Stadtsteinach , Leonie Arndt. Werner Reißaus