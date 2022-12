Ein großer Spielzeugbasar hat im November in Untersteinach stattgefunden. Wie aus einer Pressemitteilung der Veranstalter hervorgeht, war dieser ein voller Erfolg. „Fast alle Artikel wurden verkauft,“ freute sich Mitorganisatorin Klarissa Lindner.

500 Euro für den guten Zweck

„Ein Teil des Verkaufserlöses haben wir als Spende für die Kinder-Wohngruppen der Geschwister-Gummi-Stiftung vorgesehen“, ergänzte Claudia Kern. So kam es zu einer Spende in Höhe von 500 Euro, die nun an die Stiftung übergeben wurde. Diese engagiert sich vor allem in der Kinder- und Jugendhilfe.

„Herzlichen Dank an alle, die das organisiert haben und alle, die mit jedem Artikel zu dieser Spende beigetragen haben“, dankte Regina Herath von der Stiftung. red