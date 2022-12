„Helfenden helfen“ das könnte das Motto der diesjährigen Weihnachtsspende von Motor-Nützel sein, denn unter den zwanzig Spendenempfängern dominieren die karitativen Vereine und Einrichtungen . „Ihre Arbeit wollen wir durch unsere finanzielle Unterstützung sichern und zugleich wertschätzen“, erklärte Michael Krasser, Geschäftsführer von Motor- Nützel, anlässlich der Spendenübergabe. In ihren zwölf Niederlassungen in Nordbayern hatte die Autohaus-Gruppe Vorschläge für den Einsatz der Spenden gesammelt – eine langjährige Tradition. Die Wahl fiel auf 20 lokale Vereine, Einrichtungen und Projekte. Diese nahmen ihren Spendenscheck jetzt bei einer Weihnachtsspendenfeier auf dem Gelände von Motor-Nützel in Bayreuth entgegen. Zugleich hatten sie die Gelegenheit, ihre Arbeit den anderen Gästen vorzustellen. Dankbar wurden die Schecks entgegengenommen, von denen einige schon konkret verplant sind, zum Beispiel für neue Outdoorausrüstung, die Anschaffung von Instrumenten und Tontechnik oder die Arbeit mit kranken Senioren.

„Wir freuen uns, die Veranstaltung in diesem Jahr wieder zentral stattfinden lassen zu können. Gerade der Netzwerkgedanke ist dabei wertvoll“, fasst Anja Heidmann, die für die Unternehmenskommunikation verantwortlich ist, zusammen.

Folgende lokale Einrichtungen werden mit Beträgen zwischen 250 und 1000 Euro unterstützt: Diakonieverein Thurnau-Hutschdorf , Diakonie Mainleus, Obdachlosenunterkunft der Stadt Kulmbach , Zentrum für Kinder und Familien red