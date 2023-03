Der Ortsverband der Koronarsportgruppe im VdK-Kreisverband Kulmbach hat einen neuen Vorsitzenden: Der Weismainer Manfred Hartl wurde von den 19 Mitgliedern einstimmig gewählt und seine Stellvertreterin ist Petra Merkel .

Als Schriftführerin wurde Christa Resch und als Kassierin Iris Fischer gewählt. Petra Merkel ist auch die Vertreterin der Frauen, und als Beisitzer fungieren Stephan Dippold, Gerhard Kolasinski und Klaus Schönau.

Wie Vorsitzender Manfred Hartl feststellte, ist der Herzsport eine Rehabilitationsmaßnahme für Patienten mit kardialen Erkrankungen. Nach Abschluss der kardiologischen Behandlung könne der Herzsport auch präventiv genutzt werden, um das Herz-Kreislauf-System zu stärken, einen Aufbau der allgemeinen Fitness und damit eine gezielte Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Zunächst legt der behan-delnde Arzt fest, ob er für den Betroffenen Rehasport oder Funktionstraining beantragt. Der Versicherte muss vor Beginn einen Antrag bei der Krankenkasse auf Kostenübernahme stellen. Rehasport wird im Gegensatz zu Funktionstraining vollständig gefördert und so lange getragen, bis die Behandlung abgeschlossen ist. Aus Sicht des Versicherten sei Rehabilitationssport also allein schon aus Kostengründen attraktiver, so Hartl.

Der VdK Kulmbach mit der Ortsgruppe erfülle mit drei geschulten speziell qualifizierten Übungsleitern die strengen Auflagen der Krankenkassen. Sie arbeiten mit drei Gruppen mit maximal 20 Herzpatienten unter ärztlicher Aufsicht. Die Teilnehmer treffen sich einmal pro Woche für eine wirksame Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen .

Die Bewegungstherapie steht im Vordergrund, aber auch der Austausch untereinander kommt nicht zu kurz. Natürlich werden die Teilnehmer auch ehrenamtlich vom Sozialverband VdK Kulmbach betreut, gerade nach einer rezidivierenden chronischen Krankheit finden hier Betroffene Hilfe und Auskunft. Gesetzlich steht jedem Versicherten bei ärztlicher Verordnung der Rehasport zu.

Training jeden Dienstag

Der neu gewählte Vorsitzender Manfred Hartl: „Wir von der Herzsportgruppe des VdK-Ortsverband möchten in Zukunft unsere Aktionen und Veranstaltungen den Bürgerinnen und Bürgern rund um und in Kulmbach bekanntgeben. Für Herzpatienten ist die Teilnahme am Reha-Sport lebenswichtig. Obwohl es viele sogenannte Herzsportgruppen gibt, werden die ärztliche Betreuung und die geforderten Schulungen der Trainingsleiter, die die Krankenkassen als Auflagen fordern, vernachlässigt.“ Die koronare Herzsportgruppe des VdK erfülle diese Anforderungen seit Jahrzehnten, wie Hartl betont. Jeden Dienstag werden von 18 Uhr bis 21 Uhr drei Gruppen in verschiedenen Übungsgruppen trainiert. Rei