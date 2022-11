Die Universitätsbibliothek (UB) Bayreuth ist für ihre intensive und beispielhafte Zusammenarbeit mit Schulen erneut mit dem Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ ausgezeichnet worden. Rolf-Dieter Jungk, Amtschef im Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, überreichte die entsprechende Urkunde an Katharina Lehner und Ralf Brugbauer von der UB.

Der Wettbewerb stand diesmal ganz im Zeichen der Pandemie: Besonders gelobt wurde das innovative Lehrkonzept, das es Schülern ermöglichte, das Angebot der Bibliothek online kennenzulernen. „Gemeinsam mit den Schulen haben wir uns den Herausforderungen der Pandemie gestellt. Das Gütesiegel bestätigt das jahrelange Engagement der UB Bayreuth für die zukünftigen Studierendengenerationen“, freuen sich Katharina Lehner und Ralf Brugbauer über die Auszeichnung.

Seit 2020 bietet die UB Bayreuth ein modulares Lehr-Lern-Konzept für die gymnasiale Oberstufe und Berufs- und Fachoberschulen der Region an, das Präsenz- und E-Learning-Elemente verbindet. Schüler können sich dabei zunächst in einem digitalen Selbstlernkurs mit den Grundzügen der Bibliotheksbenutzung und Literaturrecherche vertraut machen. Bedarfsorientiert kann anschließend eine Fachbibliothek besucht werden oder eine vertiefende Live-Schulung vor Ort oder per Videokonferenz erfolgen.

Neben der fachlichen Expertise bietet die UB technische Beratung für Lehrkräfte als Vorbereitung auf den Online-Termin an. red