86 Absolventen hat das Industrie- und Handelsgremium Kulmbach in diesen Tagen feierlich verabschiedet: Fast die Hälfte davon hat in der Abschlussprüfung die Noten Eins oder Zwei erreicht, 14 Absolventen schafften einen glatten Einser. Bei der Freisprechung in der Stadthalle wurden sie gesondert ausgezeichnet.

Richtig abgeräumt hat dabei das Unternehmen Ireks : Die Firma stellte allein sieben der 14 Einser-Absolventen. Zwei weitere Prüfungsbeste kamen jeweils von der VR-Bank Oberfranken Mitte und der Firma Saum & Viebahn. Die Übrigen arbeiten bei der Firma Michael Seidl sowie beim Harsdorfer Unternehmen Robotif.

Von einem „Meilenstein im Leben“ der erfolgreichen Absolventen sprach der Vorsitzende des IHK-Gremiums Kulmbach , Harry Weiß. Alle 86 erfolgreichen Absolventen hätten hervorragende Arbeit geleistet und sehr fleißig gelernt.

Zu den Gratulanten gehörte auch Landrat Klaus Peter Söllner . Nach seinen Worten sei die Wirtschaft im Landkreis Kulmbach hervorragend aufgestellt und deshalb auch relativ gut durch die Pandemie gekommen. Söllner zeigte sich ebenso wie Oberbürgermeister Ingo Lehmann überzeugt davon, dass alle Absolventen ihren Weg gehen werden. Zumindest hätten sie den wichtigsten Grundstein für ihre berufliche Zukunft gelegt, sagte Lehmann.

Landtagsabgeordneter Martin Schöffel bezeichnete die erfolgreiche Ausbildung als den besten Start ins Leben. Schöffel brach dabei auch eine Lanze für die berufliche Bildung. Das berufliche Schulzentrum sei genauso wichtig wie die Hochschule, der Campus sei genauso von Bedeutung wie die Berufsausbildung. „Unsere Gesellschaft braucht Master und Meister“, so Schöffel.

Neuen Technologien gegenüber offen zu sein, diesen Ratschlag gab Florian Naumann, Stellvertretender Vorsitzender des IHK-Gremiums Kulmbach , den Absolventen mit auf den Weg. Er sprach von gravierenden Veränderungen in der Arbeitswelt.

Im Namen der Absolventen bedankte sich Nico Siegele bei allen Ausbildern und ließ die zurückliegenden Jahre noch einmal Revue passieren.

Die Prüfungsbesten sind: die Industriekaufleute Florian Aubrecht, Florian Potzel, Max Keltsch, Sophia Leykam, Stephanie Roß und Johannes Schneider , die Bankkaufleute Josefine Bender und Nico Siegele, die Chemielaborantinnen Hannah Birkelbach, Laura Lange und Anna-Lena Ring, der Einzelhandelskaufmann Moritz Boettcher, der Elektroniker für Betriebstechnik Michael Herzog sowie der Mechatroniker Tom Hofmann. Stephan Herbert Fuchs