Mit einem lachenden und einem weinenden Auge teilte Georg Purucker in der Jahreshauptversammlung des Musikvereins 1895 Marktleugast mit, dass er nach zwölf Jahren Tätigkeit bei den anstehenden Wahlen nicht mehr als Erster Vorsitzender zur Verfügung stehen wird und in die zweite Reihe treten möchte.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Matthias Nitsch, Zweiter Vorsitzender Georg Purucker, Kassierin Christine Löffler, Schriftführerin Juliane Meisel, Inventarverwalterin Gabriele Bunzel, Kassenprüfer Daniel Schramm und Harald Putschky, Ausschussmitglieder Sebastian Gick, Patrick Lanzendörfer, Udo Hübschmann und Norbert Volk.

Die Dirigenten Peter Weiß und Benjamin Schuberth dankten Georg Purucker für das sehr gute Miteinander in seiner Amtszeit. Sie bescheinigten aber auch den Aktiven ihre große Anerkennung dafür, dass sie trotz so mancher schwieriger Umstände bei allen Proben und Auftritten ohne Murren mitzogen. Jugendsprecherin Christina Purucker teilte mit, dass durch den durchgeführten Schnuppertag drei neue Jugendliche ein Instrument erlernen möchten. Um noch mehr junge Leute für die Blasmusik zu begeistern, möchte die Jugendvorstandschaft in diesem Jahr direkt an die Schule treten, um für Nachwuchs zu werben.

In ihrem Bericht blickte Schriftführerin Juliane Meisel auf viele gesellschaftliche und kirchliche Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr zurück, die der Musikverein musikalisch umrahmte, sowie das Frühlingskonzert im Klostergarten Marienweiher und als Höhepunkt das Weihnachtskonzert in der Basilika.

Das traditionelle Josefskonzert wird als musikalisch-kultureller Höhepunkt im Kulmbacher Oberland am 25. März in der Dreifachsporthalle über die Bühne gehen. red