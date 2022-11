Der Kleintierzuchtverein Marktschorgast veranstaltete nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder eine Kleintierausstellung. Die Hähne krähten, die Hühner gackerten und die Tauben gurrten, während Vorsitzender Michael Greim die Gäste begrüßte.

Bürgermeister Marc Benker wünschte den Züchtern weiterhin Erfolg und volle Ställe im nächsten Jahr. Im Rahmen der Lokalschau hatten elf Züchter und zwei Jungzüchter 180 Tiere in verschiedenen Rassen und Farbschlägen zur Schau gestellt. Die Jungzüchter Alisa Greim und John Hofmann erhielten für ihre Rassekaninchen einen Pokal. Bei den Senioren heißt der Vereinsmeister Markus Kuhbandner, der auch einen Kreisverbandsehrenpreis erhielt. Bei den Hühnern wurde Adolf Michel der Vereinsmeister, der mit einem Ehrenband ausgezeichnet wurde. Sonderpreise gingen an Hermann Dörfler sowie Michael und Alisa Greim. Die Rassetaubenzüchter Werner Feulner und Günter Kollerer sicherten sich Sonderpreise. Zu besonderen Ehren kam Werner Feulner. Er wurde zum bayerischen Ehrenmeister der Rasseflügelzucht ernannt. Er hatte in den vergangenen Jahren folgende Titel errungen: Europameister, Bundessieger, dreimal deutscher Meister und fünfmal bayerischer Meister. Michael Greim dankte allen Ausstellern und Helfern, die zum Gelingen der Schau beigetragen hatten. Prei.