Bei ihrer Weihnachtsfeier im Gasthof „Zur Linde“ in Willmersreuth blickten die Mitglieder des Geflügel- und Kaninchenzuchtvereins Mainleus und Umgebung e.V. auf ein Jahr zurück, das anspruchsvoll war, aber auch einige Zuchttierschauen ermöglichte. Zwar schwebte auch in diesem Herbst das Damoklesschwert der Vogelgrippe über den Züchtern, aber die Lokalschau in der Mainleuser Sommerhalle konnte im November wie geplant stattfinden.

Auf der Weihnachtsfeier wurden schließlich die Pokale und zahlreiche Auszeichnungen an die erfolgreichen Züchterinnen und Züchter vergeben. Vereinsmeisterin in der Kategorie Hühner, Groß- und Wassergeflügel Senioren wurde Laura Herold mit ihren Zwergenten blau-gelb; im Bereich der Zwerg-Hühner Senioren war Dietmar Haensel mit seinen Zwerg-Welsumer rost-rebhuhnfarbig der erfolgreichste Züchter. Die Vereinsmeisterschaft in der Kategorie Tauben sicherte sich Andrea Maier für ihre Deutschen Modenser Schietti blauschimmel mit Binden. Auch die Züchterjugend konnte auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

In der Kategorie Hühner Jugend überzeugte Tobias Grampp mit seinen Bantam schwarz, die Vereinsmeisterschaft für Tauben ging an Fabien Unger für seine Spaniertauben blau mit schwarzen Binden.

Im Bereich Kaninchen konnte Dietmar Haensel mit seinen Havanna die Vereinsmeisterschaft der Senioren für sich entscheiden, in der Jugend holte sich Fabian Unger für seine Perlfeh die Meisterschaft. Mit leckerem Essen und Plätzchen läuteten die Züchterfreunde die Weihnachtszeit mit Liedern und Geschichten, beigesteuert von der Jugendgruppe, ein und freuten sich über Preise aus der traditionellen Tombola. up