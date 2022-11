Die Friedrich-von-Ellrodt-Schule Neudrossenfeld ist kreativ : Sie hat sich zum bundesweiten Vorlesetag als einzige Schule im Landkreis Kulmbach etwas Besonderes einfallen lassen: Mit dem Kinderbuchautor Christian Seltmann aus Coburg war ein Mann eingeladen, der in einer unterhaltsamen und lehrreichen Stunde den Schülern der 3. und 4. Klassen Mut machte, sich mehr mit dem Lesen zu beschäftigen.

„Ich will den Mädchen und Buben zeigen, dass Lesen und Bücher lebendig sein können. Mit einem Hörspiel, begleitet von Musik, will ich das alles spielerisch vermitteln“. Und das ist ihm, wie man an den Reaktionen und der Mitmachlust der Beteiligten spürte, prima gelungen. Seine Detektiv-Lesegeschichten in Form von Komödienkrimis hatten ungewohnte Paare wie Kamele und Pinguine in der Wüste zum Inhalt, und daraus entwickelten sich kuriose Begebenheiten. Die vier Elemente Musik, Erzähler, Figuren und Geräusche sorgten für ungeteilte Aufmerksamkeit.

Da wurden nach Herzenslaune Tiere imitiert durch Fingerspiele, dem Trommeln mit den Daumen, dem Donnern der Hufe oder dem Singen des Wüstenwindes. Und man übte fleißig die Artikulation. Man klopfte auf den Boden, hüpfte und trampelte, ein Nebeneffekt gleich einer Turnstunde. Zum Schluss gab es noch anhaltenden Applaus der Schüler für alle Dinge, die in den Geschichten vorkamen. Der Tag des Vorlesens ist in Neudrossenfeld auf fruchtbaren Boden gefallen. h.w.