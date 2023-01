2023 hätte ein schwieriges Jahr für die berufsbezogene Jugendsozialarbeit in Kulmbach werden können. „Seit Januar gibt es keine europäischen Fördermittel mehr für sogenannte Vorschaltmaßnahmen – also Programme, um benachteiligte Jugendliche fit für den Arbeitsmarkt zu machen“, erklärte Peter Engelhardt, Leiter der Jugendwerkstatt der Geschwister-Gummi-Stiftung in Kulmbach , wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

„Wir haben den Anspruch, allen jungen Menschen eine Perspektive zu geben, doch dem können wir ohne finanzielle Förderung nicht gerecht werden. Wir waren daher seit Anfang des Jahres dazu gezwungen, unser Angebot drastisch zu reduzieren. “

Aus diesem Grund hatte sich Engelhardt an den örtlichen Landtagsabgeordneten Rainer Ludwig (FW) gewandt. Nachdem die Förderung nicht im ursprünglichen Haushaltsentwurf des Freistaates aufgenommen worden war, haben die Freien Wähler nun gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner eine Lösung gefunden. Die Maßnahmen sollen künftig über die sogenannten Fraktionsinitiativen in den bayerischen Haushalt eingebracht werden. Damit soll die ausbleibende Förderung der EU komplett ersetzt werden. red