Beim oberfränkischen Bezirksentscheid des Schülerlotsenwettbewerbs der Deutschen Verkehrswacht stellten zwölf Schülerlotsinnen und Schülerlotsen aus dem ganzen Regierungsbezirk am 12. Mai in der Friedrich-von-Ellrodt-Schule in Neudrossenfeld ihr Können unter Beweis. Die Prüfungen umfassten neben einem theoretischen Teil, in dem vor allem Fragen aus dem Verkehrsrecht beantwortet werden mussten, auch einen Test der praktischen Fähigkeiten, die den Schülerlotsinnen und Schülerlotsen in ihrem Arbeitsalltag abverlangt werden, um allen Schülerinnen und Schülern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen.

So stand neben einem Reaktionstest auch die Einordnung von Geschwindigkeiten verschiedener Kraftfahrzeuge und Entfernungsschätzungen auf der Agenda der Prüfer. Am Ende stand schließlich Lucy Herber vom Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium in Kulmbach als Siegerin und damit als beste Schülerlotsin Oberfrankens fest. Sie wird nun gemeinsam mit Katharina Müller von der Mittelschule Bad Rodach , die den zweiten Platz belegte, Oberfranken beim Landesentscheid des Wettbewerbs vertreten, welcher am 17. Juli in Kelheim stattfindet. Komplettiert wurde das Siegerpodest mit Joshua Gehauf von der Grund- und Mittelschule Weidenberg.

Dank und Auszeichnung

Als Auszeichnung für ihre hervorragenden Leistungen erhielten alle drei Gewinner neben ihren Siegerurkunden auch Gutscheine sowie ein Preisgeld. Auch alle anderen Teilnehmer des Wettbewerbs, die mit ihrer Arbeit einen unverzichtbar wichtigen Beitrag für mehr Verkehrssicherheit im Schulalltag sorgen, wurden mit einer Urkunde sowie einem Gutschein honoriert.

Lukas Heinze, neu gewählter Vorsitzender der gastgebenden Kreisverkehrswacht Bayreuth-Kulmbach, zeigte sich hoch rfreut, dass sich die Lotsen bereits in so jungem Alter mit einem so wichtigen Beitrag für die Gesellschaft einsetzen – dies sei keine Selbstverständlichkeit und nicht genug zu honorieren. Den Dankesworten schlossen sich die Vertreter des Polizeipräsidiums, der Regierung von Oberfranken , des Innenministeriums sowie Harald Hübner, Erster Bürgermeister von Neudrossenfeld , und der gastgebende Schulleiter Michael Zeitler an. red