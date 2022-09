Erwin Töpfer, ein weit über seinen Heimatort Lochau hinaus bekannter und allseits geschätzter Mann , feierte in diesen Tagen mit seiner Familie , den Nachbarn und Freunden seinen 80. Geburtstag.

Auch die Feuerwehr Lochau machte ihrem langjährigen Kommandanten, der aufgrund seiner außerordentlichen Verdienste schon vor vielen Jahren zum Ehrenkommandanten ernannt worden war, ihre Aufwartung. Töpfer führte über den langen Zeitraum von 22 Jahren die örtliche Feuerwehr an und war an deren Aufbau sowie am guten Ausbildungsstand der Aktiven maßgeblich mit beteiligt. Der Zusammenhalt im Ort war ihm stets ein hohes Anliegen. Seine freundliche Art brachte ihm eine hohe Akzeptanz bei seinen Mitbürgern ein.

Erwin Töpfer war auch über drei Wahlperioden und somit insgesamt 18 Jahre als Kirchenvorsteher zum Wohle seiner Kirchengemeinde Trumsdorf tätig. Auch als Wahlhelfer wurde seine Mitarbeit über viele Jahre gerne in Anspruch genommen und geschätzt. red