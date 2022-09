Bei bester Gesundheit feierte Lilly Popp aus Marienweiher ihren 90. Geburtstag . Bis zu ihrer Rente war sie bei der Wäschefabrik Dornheim als Musternäherin und als Ausbilderin beschäftigt.

Schon in frühester Jugend war Lilly Popp eine begeisterte Sängerin, über den Schulchor kam sie letztlich auch in den Kirchenchor und zum Gesangverein Marienweiher . Gerne erinnert sie sich heute noch an die Karfreitagsliturgie, bei der sie über Jahre mit dem Basilika-Chor die Leidensgeschichte Jesu nach dem Johannesevangelium gesungen hat.

Stellvertretender Bürgermeister Clemens Friedrich überbrachte die Glückwünsche des Markts Marktleugast. op