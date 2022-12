Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hat in diesem Jahr zum siebten Mal den Wettbewerb „Menschen und Erfolge“ deutschlandweit ausgelobt, ein Projekt der nationalen Stadtentwicklungspolitik. In diesem Jahr stand der Wettbewerb unter dem Motto „Neues Füreinander in der Mitte“. Durch die Prämierung der eingereichten Beiträge soll laut einer Pressemitteilung das vielfältige Engagement im ländlichen Bereich sichtbar gemacht werden und die entsprechende Wertschätzung erfahren.

Die Initiative Liebenswertes Kulmbach hat sich dabei mit ihrem Projekt „Gestaltung des Kaufplatz-Geländes“ beworben. In der Bewerbung wurden laut der Initiative besonders das große Netzwerk vieler unterschiedlichster Akteure und die Kooperation mit der Stadt hervorgehoben. Die Idee durch eine entsprechende Gestaltung und das Setzen verschiedener Elemente einen Ort der Begegnung für alle Generationen zu schaffen, habe die Jury überzeugen können.

Besonders die einzigartige Gestaltung des Burgspielplatzes mit seinem hohen pädagogischen Wert und dem deutlichen Bezug zur Stadtgeschichte hätten Eindruck gemacht.

Vor allem sei die Mitwirkung vieler unterschiedlicher Akteure und Spender ins Gewicht gefallen, spiegele das doch die hohe Identifikation der Menschen mit ihrer Stadt Kulmbach wieder.

Der Erfolg des Projekts sei natürlich auch daran erkennbar, in welchem hohen Maße der Platz von den Kulmbachern und ihren Gästen und Besuchern angenommen werde.

All diese Faktoren hätten dazu beigetragen, dass sich die Initiative unter 113 Einreichungen im Themenfeld Begegnung durchsetzen habe können und zu den zwölf ausgezeichneten Bewerbern gehört habe.

Als Belohnung folgte eine Einladung nach Berlin in das Ministerium für Bauen und Wohnen.

Aus der Hand des parlamentarischen Staatssekretärs Sören Bartold erhielten Elsbeth Oberhammer, Barbara Biella und Andreas Schobert stellvertretend für die Initiative die Anerkennungsurkunde und 3000 Euro Preisgeld. red