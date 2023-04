Mit einem Hilferuf wendet sich die Kreisgruppe Kulmbach im LBV - Landesbund für Vogel- und Naturschutz an alle Naturfreunde: Eigentlich ist jetzt die Zeit, in der sich im Rotmaintal die Kiebitze wieder einstellen und mit dem Nestbau beginnen. An den gewohnten Plätzen allerdings sind sie noch nicht zu sehen. „Wir bitten deshalb darum, Augen und Ohren offen zu halten und uns Kiebitz-Sichtungen zu melden“, so Frank Schneider vom LBV Kulmbach .

Wenn Kiebitznester in Ackerfurchen ausfindig gemacht werden, können sie markiert werden. Landwirte, die mit dem LBV seit Jahren kooperieren, können dann bei der Bearbeitung der Ackerflächen die Nester aussparen, so dass die Vögel in Ruhe brüten und ihre Jungen großziehen können.

Sichtungen bitte melden

Sichtungen können bei Frank Schneider (Telefonnummer: 09221/699802 ) gemeldet werden. Kiebitze sind etwa taubengroß und durch ihr Federkleid mit dunkler Oberseite und schwarzer Unterseite sowie abstehenden Federn am Hinterkopf und durch ihren leicht taumelnden Flug und ihre typischen „Kiwitt-Rufe“ gut zu identifizieren. red