In der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes der Freien Wähler Himmelkron-Lanzendorf blieb bei den Neuwahlen alles beim Alten. Die beiden Gemeinderäte Alfons Lauterbach (Erster Vorsitzender) und Manuel Gumtow (Zweiter Vorsitzender) stehen auch weiterhin an der Spitze. Die Kassengeschäfte übernimmt Mario Friese und die Arbeit der Schriftführerin wurde Gemeinderätin Katja Kreutzer übertragen. Kassenprüfer sind Anita Hain und Eberhardt Pösch und in den Ausschuss wurden Frank Schulmeyer, Klaus Roßner und Peter Pöhlmann gewählt.

In seinem Grußwort ging FW-Landtagsabgeordneter Rainer Ludwig auf die im kommenden Jahr anstehenden Neuwahlen zum Landtag und Bezirkstag ein. Dabei bat der Landtagsabgeordnete auch den Ortsverband der Freien Wähler Himmelkron-Lanzendorf um eine aktive und selbstbewusste Darstellung der Arbeit der Freien Wähler . In seiner Eigenschaft als energiepolitischer Sprecher der FW-Landtagsfraktion verwies Rainer Ludwig auf die große Herausforderung der Versorgungssicherheit im Freistaat Bayern und der Bundesrepublik.

FW-Vorsitzender Alfons Lauterbach beleuchtete die Aktivitäten des Ortsverbandes während des zurückliegenden Jahres. Ein besonderer Erfolg war das Allee-Kaffee in der Baille-Maille-Allee. Lauterbach ging auch auf vergangene und künftige Projekte der Gemeinde Himmelkron ein und für die Jugendarbeit der Wasserwacht kündigte Lauterbach eine Spende an. Rei.