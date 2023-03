Sie dürfen sich ab sofort als „Staatlich Geprüfter Wirtschafter für Landbau“, oder auch als „ Bachelor professionell in Agrarwirtschaft“ bezeichnen: 16 junge Leute, im Wesentlichen aus den drei oberfränkischen Landkreisen Bayreuth , Kulmbach und Forchheim, die während der zurückliegenden drei Semester die Landwirtschaftsschule in Bayreuth absolviert haben. Aus den Händen von Schulleiter Uwe Lucas erhielten die drei Damen und 13 Herren im Rahmen einer Feierstunde ihre Abschlusszeugnisse.

Die Themenpalette der zurückliegenden eineinhalb Jahre war breit gefächert. Sie reichte von erneuerbaren Energien über muttergebundene Kälberaufzucht bis zu Ökolandbau sowie verschiedensten Umwelt- und Naturschutzthemen. Das dreisemestrige Studium setzte einen Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf der Landwirtschaft und zusätzlich ein Jahr einschlägige Berufspraxis voraus. Der jüngste der Absolventen war 18 Jahre alt, der älteste 32. Unter den 16 erfolgreichen Teilnehmern waren auch drei Frauen.

„Sie haben einen großen Meilenstein in ihrer beruflichen Fortbildung erreicht“, sagte Schulleiter Uwe Lucas bei der Übergabe der Zeugnisse. Er zählte noch einmal alles zwölf Fächer auf, in denen die Absolventen mehr als 1000 Unterrichtsstunden hatten. Dazu kam eine Vielzahl von Exkursionen, Betriebsbesichtigungen und Seminaren. Der stellvertretende Bayreuther Landrat Klaus Bauer bezeichnete die Absolventen als Zukunft der Landwirtschaft in unserer Region. Die Landwirtschaft benötige einen bestens ausgebildeten Nachwuchs, denn die Anforderungen an die Bauern würden immer größer. „Raus aus der Nische und hinein in die Gesellschaft“, forderte Hermann Greif, oberfränkischer BBV-Präsident. Landwirte seien nicht etwa das Problem, sondern die Lösung, etwa für die CO2-Problematik.

Die 16 künftigen „Staatlich Geprüften Wirtschafter für Landbau sind: Simon Bauer (Hagenohe/Landkreis Amberg-Sulzbach), Marie Dippold (Geiersberg/ Bayreuth ), Luca Ehl (Sandhof/ Bayreuth ), Martin Galster (Dietzhof/Forchheim), Mathias Gollwitzer (Stockau/ Bayreuth ), Melissa Gräf (Wickenreuth/Kulmbach, Leon Hartmann (Lindau/Kulmbach), Kathrin Lauterbach/Tressau/ Bayreuth ), Daniel Neus (Adlitz/ Bayreuth ), Tobias Pfaffenberger (Mistelgau/ Bayreuth ), Simon Raab (Neuenreuth/Kulmbach), Hannes Schilling ( Bayreuth ), Andreas Schüpferling (Betzenstein/ Bayreuth ), Frank Schwarz (Görbitz/ Forchheim), Gabriel Speckner (Oberhammermühle/Neustadt a.d.W.), Hans Stenglein (Rothwind/Kulmbach). Die vier Prüfungsbesten waren Melissa Gräf, Marie Dippold, Simon Bauer und Frank Schwarz. shf