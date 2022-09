Der Landkreis Kulmbach ist Wasserstoffmodellregion. Viele Unternehmen organisieren in Kooperation mit dem Landkreis Kulmbach daher am Freitag, 30. September, 9 bis 14 Uhr, und am Samstag, 1. Oktober, 10 bis 13 Uhr, die erste Wasserstoff-Roadshow für die Öffentlichkeit, um über Brennstoffzellenfahrzeuge oder Innovationen rund um das Thema Wasserstoff zu informieren. Die Veranstaltung findet in der Raumhalle auf dem Gelände der MGTM Fleetservice GmbH , Von-Linde-Str.1, in Kulmbach statt.

Zu sehen gibt es bei der Roadshow beispielsweise eine Brennstoffzellen-Kehrmaschine, einen Wasserstoff-Gabelstapler, verschiedene Autos mit H2-Antrieb, eine Wasserstoffdrohne, optimierte Brennstoffzellenbauteile und vieles mehr.

Zudem kann man sich über den Einsatz von Wasserstoff als Baumaterial und bei der Energieversorgung informieren: Rohrleitungen mit Wasserstoffbeschichtung, Brennstoffzellen zur Stromerzeugung, Wasserstoff-Tankstellen oder die energieautarke Versorgung von Immobilien mit Wasserstoff als Energiespeicher.

Beat Hirschi, CEO von Hyundai Hydrogen Mobility aus Zürich wird per Video zugeschaltet und gibt einen Erfahrungsbericht über den Einsatz von Wasserstoff-Lastwagen und -bussen. Schirmherr der Veranstaltung ist Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger . red