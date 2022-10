In Kulmbach gibt es am ersten Adventswochenende , 26. und 27. November, im Burggut und Martin-Luther-Haus jede Menge kunsthandwerklich Gefertigtes: Kerzen, Schmuck, Klamotten; Genussreiches und Geistreiches; Verglastes, Genähtes und Gegossenes. Zum zwölften Mal findet der Markt statt, Veranstalter ist die evangelische Kirche. Die Händler kommen aus ganz Oberfranken. Im „Café Clatsch“ bekommt man neben Kaffee und Kuchen die Lose für die große Tombola. Erstmals dabei ist Sack’s Destille aus dem Fichtelgebirge. Es gibt Köstlichkeiten vom Damwild zu probieren und man kann dem Drechsler bei der Herstellung hölzerner Kostbarkeiten zusehen. Der Eintritt ist frei. Der Markt ist Samstag von 10 bis 20 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Wer sich noch als Anbieter bewerben möchte, kann sich mit Jutta Lange, Telefon 09221/74949, in Verbindung setzen. red