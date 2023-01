Traditionell, modern oder exotisch? Fragen, die sich werdende Eltern immer dann stellen, wenn es darum geht, den richtigen Vornamen für ihr Kind zu finden. Während die einen mit der Namenswahl einen Angehörigen würdigen wollen, lassen sich andere von aktuellen Trends inspirieren. Wieder andere beziehen die Bedeutung des Namens mit ein.

Von aktueller Beliebtheit hat sich Linda Müller bei der Namensgebung nicht beeinflussen lassen, auch wenn der Name ihrer Tochter ganz oben auf der Kulmbacher Hitliste steht. Im Juli vergangenen Jahres kam ihre Tochter zur Welt, schon während der Schwangerschaft war klar, ein Mädchen soll Lina heißen. Die Idee hatte die Mutter bereits 2015. „Damals ist mir der Name in einer Serie aufgefallen und er hat mir sehr gefallen“, berichtet die Kulmbacherin. Lina erfüllt alle Wünsche, den ein Mädchenname für die Mutter haben muss. „Ich wollte für meine Tochter immer einen Namen, der meinem ähnelt und den man nicht abkürzen kann.“

Auch der Vater war von Lina direkt begeistert. „Wir haben dann noch nach der Bedeutung des Namens geschaut und auch das passt perfekt.“ Lina bedeutet „die Sanfte“ und „kleiner Engel“. „Lina lacht immer ganz viel und ist einfach der kleine Engel in der Familie.“

Bei einem Jungen wäre ihr und ihrem Partner die Namensgebung nicht so leichtgefallen. „Was Jungennamen angeht, hatten wir gar keine Idee.“ Dass Lina heute ein Trendname ist, findet die Mutter nicht so toll. „Immerhin hatte ich den Einfall schon, als das noch nicht der Fall war.“

Trend in Kulmbach

Bei Kulmbacher Eltern war im vergangenen Jahr neben Lina Emily (jeweils neunmal) am beliebtesten. Auch deutschlandweit schafft es Lina übrigens in die Top Ten (Platz 6). Dicht dahinter reihen sich in Kulmbach Mia, Maria und Marie (jeweils achtmal) in die Hitliste ein.

Bei den Jungs war Emil am beliebtesten. Elfmal wurde der Name beim Standesamt in Kulmbach in die Geburtsurkunde eingetragen. Im Bundesranking schafft er es jedoch nur auf Platz 8. Auch bei den Buben tummeln sich auf dem zweiten Platz mehrere Namen: Hier sind Elias, Jonas, Leon und Theo (jeweils achtmal) gleichauf.

Im Deutschland-Trend

Bei den Jungs liegen die Kulmbacher somit im Deutschland-Trend. Hier belegt Elias Platz 3, Leon Platz 5 und Theo Platz 6. Jeweils sieben Eltern entschieden sich in Kulmbach für Leonie und Mila sowie Anton, Johann und Luca. Auf Platz 4 reihen sich Amelie, Antonia, Ella, Luisa und Sophie sowie Ben, Jakob, Matteo, Noah und Daniel (jeweils sechsmal). Und auf dem fünften Platz folgen Charlotte, Magdalena, Mara und Romy sowie Leo, Levi und Paul (jeweils fünfmal).